Taką wydajność ma mieć Nintendo Switch 2. Brzmi to dobrze

Następca Nintendo Switcha może być konsolą o wydajności PlayStation 4. Takie rewelacje ujawnia Microsoft.

Od kilku dni trwają w amerykańskim sądzie przesłuchania w sprawie potencjalnego przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft. Federalna Komisja Handlu USA chce, aby sąd wydał tymczasowy zakaz zamknięcia transakcji. Jeśli się to uda, to firma z Redmond nie będzie mogła kupić Activision Blizzard do czasu rozwiązania sprawy antymonopolowej, która zaplanowana jest na sierpień.

W trakcie przesłuchań na jaw wychodzi kilka ciekawych kwestii. Na przykład Microsoft nie zdecydował, czy przyszłe gry Bethesdy zostaną wydane na PlayStation 5. Teraz dowiadujemy się interesujących rzeczy na temat potencjalnego następcy Nintendo Switch.

Nintendo Switch 2 o wydajności PlayStation 4?

Microsoft, chcąc przekonać urzędników do swoich racji, podpisał 10-letnią umowę z Nintendo, w ramach której gry Call of Duty będą wydawane na platformy Japończyków. Wiele osób wątpiło, czy jest to w ogóle możliwe, biorąc pod uwagę słabą wydajność Switcha. Tymczasem wymiana e-maili między szefem Activision Blizzard i prezydenta Nintendo zdradza, że następna konsola Nintendo będzie dużo wydajniejsza.

Następca Nintendo Switch ma mieć sporo wspólnego z 8. generacją konsolą. Z rozmowy Bobby'ego Koticka (szef Activision Blizzard) i Shunturo Furukawy (prezydent Nintendo) wynika, że kolejne urządzenie Japończyków ma mieć wydajność porównywalną do PlayStation 4.

Biorąc pod uwagę bliższe dopasowanie do platform 8. generacji i naszą poprzednią ofertę na PS4 i Xbox One, można założyć, że możemy stworzyć coś atrakcyjnego również dla nowej generacji Switcha.

- napisał szef Activision Blizzard

To z jednej strony ciekawa wiadomość, a z drugiej strony może być trochę rozczarowująca. Chociaż PlayStation 4 w formie przenośnego urządzenia wcale nie brzmi tak źle.

