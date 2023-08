Specyfikacja Nintendo Switch 2. Na to możemy liczyć

W przyszłym roku powinna zadebiutować konsola Nintendo Switch 2. Jak będzie się prezentować?

Nintendo Switch ma już ponad 6 lat. Nic dziwnego, że pojawia się coraz więcej plotek na temat ewentualnego następcy. Ostatnie sugerowały, że konsola zadebiutuje w drugiej połowie 2024 roku. Teraz pojawiła się część prawdopodobnej specyfikacji.

Specyfikacja Nintendo Switch 2

Najnowsze informacje na temat Nintendo Switch 2 przekazał Nate the Hate, który ma na swoim koncie kilka potwierdzonych z czasem plotek. Według jego wiedzy konsola zadebiutuje gdzieś na przełomie wrześniach i października. Jednym ze startowych tytułów ma być nowa gra 3D Super Mario.

Jeśli chodzi o specyfikację, to Nintendo Switch 2 ma być wyposażone w 8-calowy ekran. Byłaby to znacząca poprawa w porównaniu z 6,2-calowym wyświetlaczem w standardowym modelu. Nawet wersja OLED ma tylko 7-calową matrycę. To prawdopodobnie oznaczałoby trochę większe urządzenie.

Zmianie ma ulec także pojemność pamięci wewnętrznej. Pierwszy Switch ma tylko 32 GB, więc trzeba ratować się kartami pamięci. Natomiast Nintendo Switch 2 ma oferować aż 512 GB miejsca na gry (minus to, co zajmie sam system operacyjny), więc byłaby to duża poprawa. Jeśli chodzi o wydajność, to już wcześniej mogliśmy usłyszeć, że handheld będzie porównywalny pod tym względem do PlayStation 4.

To oczywiście tylko plotki, więc lepiej traktować je z dużym dystansem.

