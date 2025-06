Każdy kierowca powinien to mieć, a w Biedronce jest za ułamek ceny

A mianowicie o kompresorze akumulatorowym. W przypadku produktu od Biedronki jest on sygnowany logiem marki Niteo. Jest to niewielkie i niepozorne urządzenie, które zaskakuje swoją mocą . Jego standardowa cena wynosi 199 zł, jednak w dzisiejszej promocji może być Wasz za jedyne 79,50 zł w sklepie Biedronka Home .

Kompresor z Biedronki

W typowym aucie ciśnienie w kołach waha się od 2,2 do 3 barów. Kompresor z Biedronki oferuje ciśnienie do 10,3 barów. Mamy więc olbrzymi zapas. Dodatkowo jak na takiego malucha działa on niezwykle sprawnie. Przepływ powietrza wynosi w nim 12 litrów na minutę.