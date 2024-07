O ile wzrosną rachunki za prąd? Nawet o 50 procent

W ciągu pół roku rachunki za prąd w Polsce mogą wzrosnąć nawet o 50 proc. Już teraz, od lipca, musimy być przygotowani na podwyżki.

Od 1 lipca obowiązują w Polsce nowe ceny prądu. Rząd nadal je mrozi, ale na wyższym poziomie niż wcześniej. Do tej pory płaciliśmy 43 grosze za kWh, a nowa cena to 50 groszy. Poza tym wzrosły też opłaty dystrybucyjne. W sumie musimy liczyć się z rachunkami wyższymi o około 25 proc. Jednak na tym podwyżki się nie skończą — donosi Gazeta.pl.

Wyższe rachunki za prąd

Urząd Regulacji Energetyki szacuje, że gospodarstwa domowe, które zużywają rocznie 2 MWh energii, zapłacą więcej średnio aż o 27,46 zł netto miesięcznie za prąd. To aż 164,76 zł w ciągu pół roku i to tylko dlatego, że jednocześnie zniesiono do końca roku opłatę mocową, która wynosi 10,64 zł netto miesięcznie. Normalnie wzrost cen byłby jeszcze wyższy.

Jednak te zasady obowiązują tylko do końca 2024 roku. Jeśli rząd nie przygotuje nowych propozycji, to od stycznia ceny prądu ponownie wzrosną. URE zatwierdził już taryfy dla pięciu najwyższych spółek na poziomie 64 groszy za kWh. Według ekonomistów PNB Paribas oznacza to, że od przyszłego roku rachunki wzrosną o kolejne 20 procent. W sumie w ciągu pół roku ceny prądu podskoczą aż o 50 proc.

Będziemy mieli do czynienia zapewne z niewielkimi wzrostami cen energii elektrycznej w 2025 roku, gdyż na mocy współpracy z regulatorem dojdzie do kompromisu i działania osłonowe zostaną utrzymane do czasu, aż warunki rynkowe pozwolą na niemal bezbolesne dla konsumenta uwolnienie cen energii.

- twierdzą z kolei eksperci mBanku.

Tak się stanie przy założeniu, że rząd nie przygotuje kolejnych tarcz na 2025 rok. Poza tym rynkowe ceny energii mogą spaść i wtedy Urząd Regulacji Energetyki może wezwać dostawców do obniżenia taryf. Warto też pamiętać, że w tym roku około 3,5 mln gospodarstw domowych łapie się na uzyskanie wsparcia w postaci tzw. bonu energetycznego.

