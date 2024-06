Ustawa podpisana. Od lipca nowe ceny prądu

Prezydent podpisał tzw. ustawę o bonie energetycznym. Oznacza to nowe ceny prądu, które zaczną obowiązywać już od 1 lipca 2024 roku.

Nowy rząd od początku miał twardy orzech do zgryzienia. Od 2022 roku w Polsce zamrożone były ceny prądu. Koalicja postanowiła utrzymać wcześniejszą decyzję, ale tylko do połowy roku, czyli do końca czerwca. W tym czasie pracowano nad nowymi propozycjami. Prezydent właśnie podpisał ustawę, która je wprowadza. Dla Polaków oznacza to podwyżkę cen.

Ceny prądu od lipca 2024

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę o bonie energetycznym. Przede wszystkim wprowadza ona kolejne zamrożenie cen za energię, ale na poziomie 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych, gdzie do tej pory było to 412 zł/MWh. To oznacza wzrost cen, chociaż nie tak drastyczny, jak gdyby rynek został całkowicie uwolniony.

Ta sama ustawa wprowadza też bon energetyczny. To wsparcie, które będzie przysługiwać najmniej zamożnym obywatelom. Będzie ono zależne od przychodów. Limity wynoszą do 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych. Polacy mogą liczyć na wsparcie rzędy 300-600 zł. Kwota wzrośnie o 100 proc. jeśli w danym domu wykorzystywane jest ogrzewanie elektryczne, więc maksymalnie można dostać nawet 1200 zł.

Wreszcie ustawa zobowiązuje firmy energetyczne do korekty taryf. Aktualne średnia cena energii elektrycznej wynosi 739 zł/MWh. Nowe kwoty, które zostaną zaoferowane Urzędowi Regulacji Energetyki, mają obowiązywać do końca 2025 roku.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Kancelaria Prezydenta