PlayStation 5 można łatwo ulepszyc. Zdradzę Ci jak

Masz konsolę Sony PlayStation 5? Grasz w dużo gier i brakuje Ci miejsca? Nic strasznego! Można to łatwo i szybko zmienić. Wystarczy dokupić dysk SSD, które są aktualnie na promocji z okazji Black Friday. Sprawdzamy najlepsze oferty.

Z generacji na generację konsole od Sony i Microsoftu coraz bardziej przypominają zwykłe komputery stacjonarne. Kiedyś wnętrze to były wyspecjalizowane układy i oryginalne architektury. Obecnie w obu przypadkach są to CPU i GPU od AMD identyczne do tych znanych z PC. Ma to swoje dobre i złe strony.

Black Friday to okazja na zakup SSD do PlayStation 5

Deweloperzy mają ułatwione zadanie w tworzeniu gier na obie konsole. Użytkownicy zaś mają większy wybór akcesoriów jak słuchawki, klawiatury czy kontrolery od firm trzecich. Jednak jedną z ważniejszych zmian zaserwowali nam Japończycy. Sony PlayStation 5 umożliwia montaż własnego dysku SSD.

Instalacja nośnika półprzewodnikowego w japońskiej konsoli jest banalnie prosta i w zasięgu nawet największego laika technologicznego. Wystarczy nam wkrętak i 5 minut wolnego czasu, nie potrzeba żadnej specjalistycznej wiedzy. W efekcie zyskujemy sporo więcej miejsca na gry.

Wytyczne Sony dotyczące SSD są proste. Musi być to rozwiązanie typu M.2 z interfejsem PCI Express 4.0. Rozmiar nie ma większego znaczenia. Może to być każdy z formatów M.2 dostępnych w sklepach. Liczy się jednak wysokość - maksymalnie 11,25 milimetrów. Pod względem pojemności też jest duża elastyczność bo od 250 GB do 4 TB. Producent zaleca wydajność na poziomie 5500 MB/s lub więcej.

Chociaż promocje z okazji BlackFriday w Polsce nie są tak atrakcyjne jak w USA, to tak czy siak da się upolować kilka perełek. W przypadku SSD do Sony PlayStation 5 najciekawsze oferty prezentują się następująco:

Nazwy dysków podlinkowałem do Ceneo — zawsze warto sprawdzić, czy jakiś inny sklep nie postanowił przebić oferty niższą ceną.

Wszystkie z zaproponowanych nośników z pewnością zmieszczą się w Waszej konsoli i spełniają wszystkie wytyczne Sony. Oczywiście jak to z promocjami bywa pula produktów i czas trwania jest ograniczony. W przypadku sklepu x-kom trzeba w koszyku użyć kod "bf2022", zaś dla Morele jest to kod "BLACK22PN".

Zobacz: Wszystko co musisz wiedzieć o Wiedźmin 3: Dziki Gon Edycja Kompletna

Zobacz: Rynek pamięci 3D NAND skurczył się rekordowo w Q3 2022

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Seagate

Źródło tekstu: oprac. własne