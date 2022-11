Rynek pamięci 3D NAND skurczył się rekordowo w Q3 2022

Planowałeś zakup nowego nośnika półprzewodnikowego lub smartfona? Dobrze się składa. Pamięci 3D NAND mają tanieć do końca roku. Jednak już na początku przyszłego roku sytuacja ma się zmienić.

Okres pandemii COVID-19, który przyczynił się do spopularyzowania pracy i nauki zdalnej sprawił, że wiele osób kupowało nowy lub modernizowało stary sprzęt. Od komputerów stacjonarnych, przez laptopy, aż po smartfony. Dotyczyło to zarówno osób prywatnych, jak i firm. Te czasy jednak się skończyły.

Rynek 3D NAND zanotował spadek przychodów o 24,3%

W połączeniu z nadciągającym światowym kryzysem wiele ludzi zaciska pasa i ogranicza zbędne wydatki. Tym samym popyt na elektronikę drastycznie spadł. Oczywiście odbija się to na dostawcach poszczególnych podzespołów. Dzisiaj przyjrzymy się jak wygląda to na rynku pamięci 3D NAND.

Najnowszy raptor TrendForce pokazuje, że producenci 3D NAND dostarczyli w trzecim kwartale 2022 roku pamięci o wartości 13,71 miliarda dolarów (około 61,86 miliarda złotych). Chociaż liczba ta robi spore wrażenie, to oznacza spadek aż o 24,3% w ujęciu kwartalnym.

Stało się tak z dwóch powodów. Pierwszy z nich to spadek średnich cen o 18,3% porównując kwartał do kwartału, które zostały obniżone w celu uatrakcyjnienia swoich produktów przez producentów. Drugi to fakt, że dostawy spadły o 6,7%.

Samsung pozostaje liderem rynku pamięci 3D NAND

A jak się to przekłada na rozkład sił? Samsung nadal jest liderem posiadając aż 31,4% udziałów w rynku. Jednak przychody Koreańczyków w segmencie 3D NAND spadły aż o 28,1%. Drugie miejsce należy do Kioxii, która rozpychając się na rynku posiada aktualnie 20,6% udziałów (kwartał temu było to "tylko" 15,6%).

Trzecie miejsce na podium zajmuje SK Group (czyli południowokoreański SK hynix i zależna od nich amerykańska firma Solidigm) z 18,5% udziałów. Czwarte to Western Digital z 12,6%, a na piątym jest Micron.

Do końcu tego roku pamięci 3D NAND stanieją nawet o 25%

Zespół TrendForce zakłada, że przychody w Q4 2022 będą nadal spadać z powodu niskiego popytu na pamięci 3D NAND. Może to doprowadzić do spadku cen nawet o 20% do 25%. Sytuacja zmieni się dopiero w przyszłym roku, gdy pierwsze efekty dadzą wprowadzone niedawno ograniczenie produkcji.

Źródło zdjęć: TrendForce, Shutterstock, Samsung

Źródło tekstu: oprac. własne