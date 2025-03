Po tym co go spotkało, będzie omijał OLX szerokim łukiem

Nadal łatwo się nabrać

Za jakiś czas, zadzwoniła do niego kobieta, podająca się za pracownika serwisu OLX i zaoferowała pomoc w realizacji płatności. Od słowa do słowa, oszustka namówiła mężczyznę do wygenerowania kodu BLIK i potwierdzenia transakcji w mobilnej aplikacji banku. Kiedy po jakimś czasie wszedł na swoje konto bankowe, nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył. Okazało się, że z jego konta zniknęło 16 600 złotych.