Tak nie aktualizuj Windowsa. Wystarczy jeden błąd i masz przekichane

Wszyscy wiemy, jak mniej więcej wygląda aktualizowanie Windowsa. System wyświetla komunikat o nowej wersji. Klikamy, aby ją pobrać. Następnie jest instalowana. W przypadku większych zmian konieczne jest ponownie uruchomienie komputera. I to tyle. Jednak nawet w tym wydawałoby się prostym procesie, można popełnić ogromny błąd.

Dalsza część tekstu pod wideo

Fałszywa aktualizacja Windowsa

Firma Malwerbytes ostrzega przed fałszywymi stronami internetowymi, które wyświetlają komunikaty o dostępnej aktualizacji Windowsa. Znajduje się na nich przycisk, za pomocą którego można pobrać najnowszą wersję systemu. Witryny wyglądają, jakby zostały zrobione przez Microsoft. Używają nawet poprawnych numerów KB. Jednak nie dajcie się zwieść, to zwykłe oszustwo.

Zapewne domyślacie się, czym kończy się ściągnięcie takiego pliku. Na komputerze zostanie zainstalowane szkodliwe oprogramowanie. To uruchamia całą gamę procesów i kolejnych instalacji, które dają atakującym dostęp do poufnych informacji, przechowywanych na komputerze. Jednym z celów atakujących są konta na Discordzie.