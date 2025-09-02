Windows 11 traci użytkowników. Ludzie wracają do Windowsa 10

Jeśli chodzi o Windowsa to od lat jestem jaroszem, dlatego nawet nie zamierzam się odnosić do tego, czy to z ludźmi jest coś nie tak, czy też Windows 11 okazał się systemem znacznie gorszym od poprzednika. Fakty są jednak nieubłagane: zamiast zyskiwać popularność, to ten ją traci. I to dość znacznie.

Windows 11 traci udziały

Warto zaznaczyć, że dane te nie są oficjalne i pochodzą z narzędzia Statcounter. Dodatkowo dotyczą one tylko udziału Windowsa na rynku… Windowsa. Nie uwzględniają więc Linuxa, macOS, ani Chrome OS.

Lipiec był dla Windowsa 11 bardzo łaskawy. W miesiącu tym prześcignął dość znacznie popularną 10. Znacznie gorzej wypada tu sierpień. W miesiącu tym wiele osób postanowiło, że o wiele lepiej czuło się na starszym systemie. W końcu jak inaczej wytłumaczyć spadek udziału Windowsa 11 z 53,51% do 49,08%. Mowa więc o spadku o 4,43 punktu procentowego.