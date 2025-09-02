Oprogramowanie

Windows 11 traci użytkowników. Ludzie wracają do Windowsa 10

Windows 11 traci udziały w rynku i to dość znacznie. Jego największym konkurentem okazuje się… Windows 10.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:33
Jeśli chodzi o Windowsa to od lat jestem jaroszem, dlatego nawet nie zamierzam się odnosić do tego, czy to z ludźmi jest coś nie tak, czy też Windows 11 okazał się systemem znacznie gorszym od poprzednika. Fakty są jednak nieubłagane: zamiast zyskiwać popularność, to ten ją traci. I to dość znacznie. 

Windows 11 traci udziały

Warto zaznaczyć, że dane te nie są oficjalne i pochodzą z narzędzia Statcounter. Dodatkowo dotyczą one tylko udziału Windowsa na rynku… Windowsa. Nie uwzględniają więc Linuxa, macOS, ani Chrome OS.

Lipiec był dla Windowsa 11 bardzo łaskawy. W miesiącu tym prześcignął dość znacznie popularną 10. Znacznie gorzej wypada tu sierpień. W miesiącu tym wiele osób postanowiło, że o wiele lepiej czuło się na starszym systemie. W końcu jak inaczej wytłumaczyć spadek udziału Windowsa 11 z 53,51% do 49,08%. Mowa więc o spadku o 4,43 punktu procentowego.

Dla porównania Windows 10 wzrósł z poziomu 42,88% do 45,53%, czyli o 2,65 p.p. Zagadką pozostają pozostałe 1,78 p.p. Te najprawdopodobniej przeszły na jeszcze starsze systemy. Wygląda więc na to, że Windows 10 to nowy Windows 7.

Image
telepolis
Windows 10 Windows 11
Zródła zdjęć: Melnikov Dmitriy / Shutterstock
Źródła tekstu: PCmag