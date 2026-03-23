Zaktualizuj Windowsa. Microsoft naprawia krytyczny błąd

Warto pobrać najnowszą aktualizację do Windowsa 11, szczególnie jeśli macie problem z logowaniem się do innych usług Microsoftu. Właśnie ten problem ma ona rozwiązać.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aktualizacja Windowsa 11

Problem pojawił się po zainstalowaniu skumulowanej aktualizacji KB5079473. Niektórzy użytkownicy Windowsa 11 zauważyli, że nie mogą zalogować się do innych usług oraz aplikacji Microsoftu, w tym przeglądarki Edge, chmury OneDrive, czy też Worda lub Excela. Za każdy razem pojawiał im się komunikat, że nie są połączeni z Internetem, co oczywiście nie było prawdą.

W związku z tym problemem podczas prób logowania wyświetla się komunikat o błędzie o treści zbliżonej do: „Do tego potrzebne jest połączenie z Internetem. Wygląda na to, że nie masz połączenia z Internetem”. Komunikat ten pojawia się nawet wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do Internetu. przyznał Microsoft.