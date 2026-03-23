Zaktualizuj Windowsa. Microsoft naprawia krytyczny błąd
Microsoft wydał pilną aktualizację do systemu Windows 11. Naprawia ona krytyczny błąd, związany z logowaniem na konto.
Warto pobrać najnowszą aktualizację do Windowsa 11, szczególnie jeśli macie problem z logowaniem się do innych usług Microsoftu. Właśnie ten problem ma ona rozwiązać.
Aktualizacja Windowsa 11
Problem pojawił się po zainstalowaniu skumulowanej aktualizacji KB5079473. Niektórzy użytkownicy Windowsa 11 zauważyli, że nie mogą zalogować się do innych usług oraz aplikacji Microsoftu, w tym przeglądarki Edge, chmury OneDrive, czy też Worda lub Excela. Za każdy razem pojawiał im się komunikat, że nie są połączeni z Internetem, co oczywiście nie było prawdą.
W związku z tym problemem podczas prób logowania wyświetla się komunikat o błędzie o treści zbliżonej do: „Do tego potrzebne jest połączenie z Internetem. Wygląda na to, że nie masz połączenia z Internetem”. Komunikat ten pojawia się nawet wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do Internetu.
Na szczęście firma z Redmond wydała już nową aktualizację, która ma ten problem rozwiązać. Została ona oznaczona jako KB5085516. Zawiera wcześniejsze poprawki, a jednocześnie rozwiązuje usterkę związaną z logowaniem do innych aplikacji i usług. Aktualizacja dostępna jest dla użytkowników Windowsa 11 w wersjach 25H2 oraz 24H2.