Nie wyłączysz komputera. Windows 11 zwariował

Microsoft potwierdził, że użytkownicy Windowsa 11 23H2, który pobrali najnowszą, styczniową aktualizację, mogą napotkać nietypowy problem. Ten powoduje, że komputera nie da się wyłączyć. Zamiast tego PC za każdym razem uruchamia się ponownie.

Nie da się wyłączyć komputera

Według informacji Microsoftu problemem jest funkcja Secure Launch, która ma za zadaniem uchronić proces bootowania systemu przed różnymi atakami.

Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń systemu Windows z dnia 13 stycznia 2026 r. (KB5073455) dla systemu Windows 11 w wersji 23H2 niektóre komputery z funkcją Secure Launch nie mogą się wyłączyć ani przejść w stan hibernacji. Zamiast tego urządzenie uruchamia. poinformowała firma z Redmond.

Na ten moment nie ma sposobu, aby przełączyć komputer w tryb hibernacji. Natomiast da się go wyłączyć. W tym celu trzeba uruchomić wiersz poleceń i wpisać komendę:

shutdown /s /t 0