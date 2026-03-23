Oprogramowanie

Samsungi i iPhone'y w końcu się dogadają. AirDrop dla każdego

Użytkownicy smartfonów Samsunga zyskują nową opcję wymiany plików. Koreański producent ułatwia przesyłanie danych między różnymi systemami operacyjnymi. Zmiana dotyczy na razie najnowszych urządzeń.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14:45
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Przesyłanie plików bez barier

Samsung ogłosił wdrożenie obsługi protokołu AirDrop dla serii Galaxy S26. Nowa funkcja została bezpośrednio zintegrowana ze standardem Quick Share. Rozwiązanie to pozwala na transferowanie zdjęć i dokumentów. Użytkownicy mogą szybko wymieniać dane między sprzętem Samsunga i Apple'a. Znika potrzeba instalowania zewnętrznych narzędzi.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wcześniej na taki sam krok zdecydowała się firma Google. Amerykańska firma wbudowała kompatybilność z AirDrop w swój system przesyłania plików. Opcja ta trafiła w listopadzie ubiegłego roku na smartfony z rodziny Pixel 10. Miesiąc temu funkcję udostępniono również dla serii Pixel 9.

0 opinii
0 opinii
Ekran 6.30" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.8 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4300mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej
Samsung Galaxy S26 12/256 GB
4499,00 zł
Samsung Galaxy S26 12/512 GB
5399,00 zł

0 opinii
0 opinii
Ekran 6.70" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.8 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4900mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej
Samsung Galaxy S26+ 12/256 GB
5599,00 zł
Samsung Galaxy S26+ 12/512 GB
6499,00 zł

9 opinii
9 opinii
Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.74 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 GB
6499,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512 GB
7399,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 16 GB / 1 TB
8699,00 zł

Harmonogram i dostępność

Proces udostępniania nowości rozpoczyna się dzisiaj, 23 marca 2026 roku. Aktualizacja oprogramowania trafi w pierwszej kolejności do użytkowników w Korei Południowej. W kolejnych etapach funkcja będzie uruchamiana na rynkach międzynarodowych.

Wśród regionów wytypowanych do aktualizacji znalazła się Europa. Na liście jest też Ameryka Północna, Japonia, Tajwan, Hongkong oraz Ameryka Łacińska. Samsung deklaruje, że z czasem zgodność z AirDrop obejmie inne telefony z portfolio firmy. Producent nie podał jeszcze listy modeli ani terminów wdrożenia dla starszych sprzętów.

Image
telepolis
#Apple aktualizacja androida przesyłanie plików samsung AirDrop Quick Share Samsung Galaxy S26 One UI 8.5
Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Samsung
Źródła tekstu: Samsung, fonearena