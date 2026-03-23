Samsungi i iPhone'y w końcu się dogadają. AirDrop dla każdego

Przesyłanie plików bez barier

Samsung ogłosił wdrożenie obsługi protokołu AirDrop dla serii Galaxy S26. Nowa funkcja została bezpośrednio zintegrowana ze standardem Quick Share. Rozwiązanie to pozwala na transferowanie zdjęć i dokumentów. Użytkownicy mogą szybko wymieniać dane między sprzętem Samsunga i Apple'a. Znika potrzeba instalowania zewnętrznych narzędzi.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wcześniej na taki sam krok zdecydowała się firma Google. Amerykańska firma wbudowała kompatybilność z AirDrop w swój system przesyłania plików. Opcja ta trafiła w listopadzie ubiegłego roku na smartfony z rodziny Pixel 10. Miesiąc temu funkcję udostępniono również dla serii Pixel 9.

Harmonogram i dostępność

Proces udostępniania nowości rozpoczyna się dzisiaj, 23 marca 2026 roku. Aktualizacja oprogramowania trafi w pierwszej kolejności do użytkowników w Korei Południowej. W kolejnych etapach funkcja będzie uruchamiana na rynkach międzynarodowych.