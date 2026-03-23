Samsungi i iPhone'y w końcu się dogadają. AirDrop dla każdego
Użytkownicy smartfonów Samsunga zyskują nową opcję wymiany plików. Koreański producent ułatwia przesyłanie danych między różnymi systemami operacyjnymi. Zmiana dotyczy na razie najnowszych urządzeń.
Przesyłanie plików bez barier
Samsung ogłosił wdrożenie obsługi protokołu AirDrop dla serii Galaxy S26. Nowa funkcja została bezpośrednio zintegrowana ze standardem Quick Share. Rozwiązanie to pozwala na transferowanie zdjęć i dokumentów. Użytkownicy mogą szybko wymieniać dane między sprzętem Samsunga i Apple'a. Znika potrzeba instalowania zewnętrznych narzędzi.
Wcześniej na taki sam krok zdecydowała się firma Google. Amerykańska firma wbudowała kompatybilność z AirDrop w swój system przesyłania plików. Opcja ta trafiła w listopadzie ubiegłego roku na smartfony z rodziny Pixel 10. Miesiąc temu funkcję udostępniono również dla serii Pixel 9.
Harmonogram i dostępność
Proces udostępniania nowości rozpoczyna się dzisiaj, 23 marca 2026 roku. Aktualizacja oprogramowania trafi w pierwszej kolejności do użytkowników w Korei Południowej. W kolejnych etapach funkcja będzie uruchamiana na rynkach międzynarodowych.
Wśród regionów wytypowanych do aktualizacji znalazła się Europa. Na liście jest też Ameryka Północna, Japonia, Tajwan, Hongkong oraz Ameryka Łacińska. Samsung deklaruje, że z czasem zgodność z AirDrop obejmie inne telefony z portfolio firmy. Producent nie podał jeszcze listy modeli ani terminów wdrożenia dla starszych sprzętów.