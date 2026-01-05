Masz Galaxy S25? Nowa aktualizacja naprawia baterię i irytujące błędy

Trzecia beta One UI 8.5 już w drodze

Mimo że Samsung powoli szykuje się do premiery Galaxy S26, obecne flagowce nie idą w odstawkę. Trzecia beta One UI 8.5 (wersja oprogramowania kończąca się na ZA3) trafia właśnie do użytkowników. Aktualizacja waży około 1,2 GB i jest dostępna dla modeli Galaxy S25, Galaxy S25+ oraz Galaxy S25 Ultra.

Koreański producent skupił się na eliminacji drobnych błędów wizualnych. Poprawiono między innymi wyświetlanie zegara na ekranie blokady, który wcześniej bywał krzywo wyrównany. Ułatwiono też dodawanie widżetów, dzięki czemu przycisk wyszukiwania jest teraz znacznie lepiej widoczny.

Galeria i bateria pod lupą

Ważne zmiany zaszły w aplikacji Galeria. Użytkownicy zgłaszali wcześniej przycięcia podczas korzystania z efektów głębi "Live Effects". Po zainstalowaniu nowej bety animacje mają działać znacznie płynniej. To powinno ucieszyć fanów mobilnej fotografii.

Najważniejszą informacją jest jednak optymalizacja zużycia energii. Samsung wyeliminował błąd, który powodował nadmierny drenaż baterii przez aplikacje działające w tle. Dzięki temu flagowce z serii Galaxy S25 powinny teraz pracować odczuwalnie dłużej bez ładowarki.

Nowy pakiet zawiera również styczniowe poprawki bezpieczeństwa. Stabilność odzyskała też funkcja "Now Briefing" oraz sekcja ulubionych kontaktów w aplikacji Telefon.

Już niedługo w Polsce