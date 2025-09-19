Oprogramowanie

Galaxy AI już na 400 mln urządzeń. Samsung zmienia świat smartfonów

Samsung nie zatrzymuje się w rozwoju sztucznej inteligencji. Galaxy AI, które zadebiutowało wraz z serią Galaxy S24, dziś jest obecne na setkach milionów urządzeń. Smartfony, zegarki i tablety zyskały funkcje, które ułatwiają życie i otwierają nowe możliwości.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:48
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Galaxy AI już na 400 mln urządzeń. Samsung zmienia świat smartfonów

Od pierwszego telefonu AI do ekosystemu

W styczniu 2024 roku Samsung pokazał serię Galaxy S24, pierwsze na świecie smartfony AI. Był to początek nowej ery, w której sztuczna inteligencja stała się kluczowym elementem codziennego korzystania z telefonu. Od tego momentu Galaxy AI trafiło do foldów, smartwatchy i kolejnych kategorii sprzętu.

Dalsza część tekstu pod wideo

W 2025 roku pojawiły się nowe technologie: multimodalna AI, która łączy tekst, obraz i głos, a także Vision AI, analizująca otoczenie i rozpoznająca obiekty. Dzięki temu Galaxy AI to już nie tylko wygoda w komunikacji, ale też praktyczna pomoc w pracy, podróży czy sporcie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12GB/1TB 6.9" 120Hz Srebrny SM-S938
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12GB/1TB 6.9" 120Hz Srebrny SM-S938
0 zł
7499 zł - najniższa cena
Kup teraz 7499 zł
Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch 7 SM-L310NZ 44mm Zielony
Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch 7 SM-L310NZ 44mm Zielony
0 zł
899 zł - najniższa cena
Kup teraz 899 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25+ 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Jasnoniebieski SM-S936
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25+ 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Jasnoniebieski SM-S936
0 zł
5199 zł - najniższa cena
Kup teraz 5199 zł
Advertisement

400 mln urządzeń z Galaxy AI

Galaxy AI szybko stało się częścią ekosystemu Samsunga. Na koniec 2024 roku działało na ponad 200 mln urządzeń, a w 2025 liczba ta się podwoiła, osiągając ponad 400 mln. Inteligentne funkcje znajdziemy dziś nie tylko w smartfonach, ale też w tabletach, komputerach, zegarkach i słuchawkach. Inteligentne funkcje pojawiają się również w telewizorach i urządzeniach AGD.

Image
telepolis
samsung sztuczna inteligencja Galaxy AI 2025 smartfon ai 400 mln urządzeń z Galaxy AI rewolucja w smartfonach
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Samsung