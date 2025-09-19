Galaxy AI już na 400 mln urządzeń. Samsung zmienia świat smartfonów

Od pierwszego telefonu AI do ekosystemu

W styczniu 2024 roku Samsung pokazał serię Galaxy S24, pierwsze na świecie smartfony AI. Był to początek nowej ery, w której sztuczna inteligencja stała się kluczowym elementem codziennego korzystania z telefonu. Od tego momentu Galaxy AI trafiło do foldów, smartwatchy i kolejnych kategorii sprzętu.

W 2025 roku pojawiły się nowe technologie: multimodalna AI, która łączy tekst, obraz i głos, a także Vision AI, analizująca otoczenie i rozpoznająca obiekty. Dzięki temu Galaxy AI to już nie tylko wygoda w komunikacji, ale też praktyczna pomoc w pracy, podróży czy sporcie.

400 mln urządzeń z Galaxy AI