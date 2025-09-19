Galaxy AI już na 400 mln urządzeń. Samsung zmienia świat smartfonów
Samsung nie zatrzymuje się w rozwoju sztucznej inteligencji. Galaxy AI, które zadebiutowało wraz z serią Galaxy S24, dziś jest obecne na setkach milionów urządzeń. Smartfony, zegarki i tablety zyskały funkcje, które ułatwiają życie i otwierają nowe możliwości.
Od pierwszego telefonu AI do ekosystemu
W styczniu 2024 roku Samsung pokazał serię Galaxy S24, pierwsze na świecie smartfony AI. Był to początek nowej ery, w której sztuczna inteligencja stała się kluczowym elementem codziennego korzystania z telefonu. Od tego momentu Galaxy AI trafiło do foldów, smartwatchy i kolejnych kategorii sprzętu.
W 2025 roku pojawiły się nowe technologie: multimodalna AI, która łączy tekst, obraz i głos, a także Vision AI, analizująca otoczenie i rozpoznająca obiekty. Dzięki temu Galaxy AI to już nie tylko wygoda w komunikacji, ale też praktyczna pomoc w pracy, podróży czy sporcie.
400 mln urządzeń z Galaxy AI
Galaxy AI szybko stało się częścią ekosystemu Samsunga. Na koniec 2024 roku działało na ponad 200 mln urządzeń, a w 2025 liczba ta się podwoiła, osiągając ponad 400 mln. Inteligentne funkcje znajdziemy dziś nie tylko w smartfonach, ale też w tabletach, komputerach, zegarkach i słuchawkach. Inteligentne funkcje pojawiają się również w telewizorach i urządzeniach AGD.