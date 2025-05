Jesteś w Orange? Lepiej uważaj na takich konsultantów

Co działoby się wtedy? Wtedy kolejny oszust (a może nawet ten sam, udając inny głos) przekazałby dramatyczną informację o tym, że pieniądze rozmówcy są zagrożone. Próbowałby kolejnych socjotechnicznych sztuczek, by przekonać go do podania loginu, hasła i ewentualnie kodu z SMS-a, czy nazwiska panieńskiego matki (w niektórych bankach niezbędne, by podpiąć aplikację mobilną do konta)

– analizuje CERT Orange Polska.