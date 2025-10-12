Nowa konsola Anbernic to murowany hit. Ma dwa ekrany

Konsole retro z dwoma ekranami nie są niczym nowym na rynku. Istnieją już takie modele jak Ayaneo Pocket DS czy też AYN Thor. Problem w tym, że pierwsza z nich kosztuje aż 400 dolarów, a druga 249 dolarów. W tym momencie, niczym rycerz na białym koniu, wjeżdża firma Anbernic ze swoim modelem RG DS, który ma być dużo tańszy od konkurencji.

Anbernic RG DS

Anbernic RG DS to nowa konsola retro z dwoma ekranami, czym ma przypominać kultowe Nintendo DS. Najważniejszą jej cechą jest bez wątpienia cena. Urządzenie ma kosztować zaledwie 100 dolarów, co na tle konkurencji, jest kwotą wręcz szokującą.

Niestety, na razie nie znamy specyfikacji Anbernic RG DS. Ze względu na cenę niemal na pewno nie będzie to tak wydajna konstrukcja, jak wspominane modele Ayaneo czy AYN. Te korzystają odpowiednio z układów Snapdragon G3x Gen 2 oraz Snapdragon 865. Anbernic musi być gorszy, ale jednocześnie wystarczający do emulowania Nintendo DS.