ChatGPT z dużą nowością. Google może się schować

OpenAI wprowadziło nową wersję generatora obrazów, dostępną w ChatGPT i przez API. Firma zaserwowała nam model GPT Image 2, który oferuje nie tylko lepszą jakość grafiki, ale też nowe funkcje związane z analizowaniem poleceń i planowaniem kompozycji jeszcze przed wygenerowaniem obrazu. Dostajemy większą precyzję w odwzorowywaniu szczegółów, lepsze rozumie instrukcji użytkownika i sprawniejsze osadzanie tekstu.

Dalsza część tekstu pod wideo

To już nie zwykła zabawka, a solidne narzędzie do pracy

Jedną z najważniejszych nowości jest tryb "Myślenie", dostępny dla subskrybentów ChatGPT Plus, Pro, Business i Enterprise. Po wybraniu tej funkcji generator może korzystać z informacji znalezionych w sieci, tworzyć wizualne objaśnienia na podstawie przesłanych plików, a także analizować strukturę obrazu przed rozpoczęciem generowania.

OpenAI zwraca też uwagę na możliwość wygenerowania nawet 8 obrazów jednocześnie przy zachowaniu tych samych postaci i stylu w każdej scenie. To istotna zmiana dla osób, które chcą przygotować całe sekwencje ilustracji, komiksy, zestawy grafik do mediów społecznościowych albo kompletne koncepcje wizualne dla większych projektów, jak aranżacja wnętrz.

Oprócz tego ChatGPT Images 2.0 sprawniej tworzy obrazy w różnych stylach, od pixel artu i mangi po kadry przypominające kino. Rozszerzono także obsługiwane proporcje obrazu. Do wyboru są formaty 1:1, 5:4, 9:16, 21:0, 16:9, 4:3, 4:2, 4:5, 3:4, 2:3 i inne. Zmiany obejmują również maksymalną rozdzielczość, która sięga teraz 2K.