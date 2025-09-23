Apple odcina drogę powrotu. iPhone’y utknęły na iOS 26
Gigant z Cupertino zrobił ruch, który może zirytować wielu użytkowników. Najnowsze oprogramowanie dla iPhone’ów działa od kilku dni, ale nie wszystkim przypadło do gustu. Teraz powrót do starszej wersji systemu stał się niemożliwy.
Koniec z powrotem do iOS 18
15 września firma Apple udostępniła stabilną wersję iOS 26. Aktualizacja trafiła na wszystkie wspierane modele iPhone’ów. Od teraz jednak nie ma już możliwości cofnięcia się do starszej wersji – Amerykanie przestali podpisywać iOS 18.6.2.
Podobnie wygląda sytuacja w przypadku iPadów i Apple TV. Dla tych urządzeń zamknięto drogę do systemów iPadOS 18.6.2 oraz tvOS 18.6.
Dlaczego Apple to robi?
Proces "podpisywania" oznacza, że każda instalacja systemu musi zostać zweryfikowana po stronie serwerów Apple'a. Gdy firma przestaje podpisywać daną wersję, jej instalacja staje się niemożliwa.
Apple tłumaczy to troską o bezpieczeństwo użytkowników. Starsze wersje systemów mogą zawierać luki, dlatego firma konsekwentnie zmusza do pozostania na najnowszym oprogramowaniu.
iOS 26 ma swoje problemy
Choć nowy system wprowadza sporo zmian, nie obyło się bez drobnych błędów. Użytkownicy zgłaszają niewielkie problemy z działaniem, które mają zostać naprawione w kolejnych aktualizacjach. Na przykład problemy z łącznością Wi-Fi mają zniknąć po instalacji iOS 26.1.
Pomimo problemów, powrotu do wcześniejszej wersji iOS już nie ma. Użytkownicy iPhone'ów, którzy zainstalowali na swoich urządzeniach iOS 26, muszą pozostać przy tej wersji. Przynajmniej do czasu wydania aktualizacji.