AirPods dostają nowe funkcje. Wersja beta już w lipcu

Nagrywanie w jakości studyjnej – mobilne studio zawsze pod ręką

Zdalna obsługa aparatu – zdjęcia i wideo bez dotykania telefonu

Kolejna nowość to funkcja zdalnej obsługi aparatu. Teraz wystarczy przytrzymać „nóżkę” AirPods, by zrobić zdjęcie lub rozpocząć nagrywanie wideo na iPhonie lub iPadzie – i to nawet z daleka. Kolejne przytrzymanie kończy nagranie. To idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą nagrywać siebie podczas śpiewania, tańca czy ćwiczeń, nie martwiąc się o ustawianie samowyzwalacza czy proszenie kogoś o pomoc.