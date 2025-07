Krytykowały mężczyzn, teraz zdjęcia ich dowodów osobistych są w sieci

Tea? Co to w ogóle jest

Tea to aplikacja randkowa, ale nie taka jak myślisz. To taki Facebook w jego pierwotnej formie, tylko niesłużący do robienia rankingów studentek przez studentów, lecz odwrotnie — dziewczyny oceniają anonimowo panów. Chociaż wydawać się może to teraz nieprawdopodobne, Facebook serio powstał pierwotnie do tego: