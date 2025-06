Apple pokazuje nowości na WWDC25. Oto zmiany w iPadOS, macOS, watchOS, tvOS i visionOS

iPadOS 26: nowy wygląd i potężne narzędzia

iPadOS 26 to największa aktualizacja iPada w historii. System zyskał zupełnie nowy, dynamiczny design oparty na półprzezroczystym „Liquid Glass” , który nadaje interfejsowi głębi i lekkości. Najważniejszą nowością jest całkowicie przeprojektowany system okien – teraz można swobodnie rozmieszczać, zmieniać rozmiar i grupować aplikacje, a przełączanie się między nimi jest szybsze niż kiedykolwiek. Użytkownicy powinni docenić też nową, konfigurowalną belkę menu oraz możliwość pracy na kilku oknach jednocześnie, także na zewnętrznych monitorach.

Apple Intelligence – zestaw inteligentnych funkcji opartych na AI – jest jeszcze lepiej zintegrowany z systemem. iPad zyskał między innymi natychmiastowe tłumaczenia w Wiadomościach i FaceTime, nowe opcje tworzenia emoji (Genmoji) i grafik (Image Playground), a także inteligentne skróty, które pomagają w codziennych zadaniach. Ulepszona aplikacja Pliki pozwala teraz na lepszą organizację dokumentów, personalizację folderów i szybki dostęp do plików z Docka. Na iPadzie pojawia się też dedykowana aplikacja Preview do edycji PDF-ów i zdjęć, a nowa aplikacja Apple Games gromadzi wszystkie gry w jednym miejscu.

macOS Tahoe: Mac jeszcze bardziej produktywny i inteligentny

Nowy system dla komputerów Mac – macOS Tahoe 26 – stawia na produktywność i wygodę. Użytkownicy otrzymują odświeżony interfejs, nową wersję Spotlight z bardziej zaawansowanym wyszukiwaniem oraz rozbudowane funkcje Apple Intelligence, które pomagają w pisaniu, podsumowywaniu dokumentów i zarządzaniu zadaniami. Ulepszone narzędzia do pracy z plikami, lepsza integracja z iPadem i iPhonem oraz jeszcze większa personalizacja pulpitu sprawiają, że Mac staje się jeszcze bardziej wszechstronny.

watchOS 26: więcej personalizacji i zdrowia

Apple Watch z systemem watchOS 26 daje użytkownikom jeszcze większą kontrolę nad wyglądem i funkcjami zegarka. Nowe, interaktywne tarcze pozwalają lepiej dopasować zegarek do własnego stylu. Ulepszono narzędzia do monitorowania aktywności i zdrowia, pojawiły się nowe opcje powiadomień i lepsza integracja z aplikacjami do treningu i mindfulness. System ułatwia też szybkie odpowiadanie na wiadomości i zarządzanie powiadomieniami bez sięgania po telefon.