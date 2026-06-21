Oprogramowanie

Aktualizacja Windows 11 26H2 nadchodzi. Co nowego?

Microsoft niedługo udostępni aktualizację Windows 11 26H2. Problem w tym, że niewiele ona zmienia.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:33
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Aktualizacja Windows 11 26H2 nadchodzi. Co nowego?
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Aktualizacja Windows 11 26H2 ma zostać udostępniona na jesień 2026 roku. Będzie ona zgodna z nową polityką Microsoftu, która polega na udostępnianiu mniejszych, szybszych paczek, które sporo zmieniają pod maską, ale nie wprowadzają zbyt wielu widocznych zmian dla użytkowników.

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Windows 11 26H2

Aktualizacja Windows 11 26H2 będzie dostępna do pobrania dla posiadaczy Windowsa 11 w wersji 25H2 oraz 24H2. Najważniejsza zmiana to tak naprawdę wydłużenie wsparcia do października 2028 roku. Co poza tym się zmieni?

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Główne zmiany to poprawki stabilności i wydajności, które są niezwykle ważne, ale z perspektywy użytkownika nie dają poczucia korzystania z nowej wersji systemu. Windows 11 26H2 to: lepsze zarządzanie procesami w tle, niższe zużycie CPU w spoczynku, szybsze wybudzanie ze snu, wyraźne usprawnienia w Eksploratorze plików (stabilność, animacje, spójny ciemny motyw w oknie kopiowania), bardziej niezawodne menu Start i pasek zadań oraz poprawiona szybkość odblokowania przez Windows Hello i historia schowka.

Nie zabraknie też nowych funkcji związanych z AI czy też poprawek związanych z bezpieczeństwem. Co ważne, Windows 11 26H2 nie podnosi wymagań systemu, więc będzie działać na tych samych komputerach, co wcześniej.

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telepolis
Microsoft Windows 11 Windows 11 aktualizacja Windows 11 26H2
Źródła zdjęć: tomeqs / Shutterstock.com
Źródła tekstu: TechSpot