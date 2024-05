Czy ziemniaki są szkodliwe? Nie ma już wątpliwości

Doskonała wiadomość dla tych, co lubią ziemniaki. Okazuje się, że ich spożywanie może przynieść wiele dobrego. Badania wykazały, że jedzenie większej ilości ziemniaków może zmniejszyć ryzyko chorób serca i przedwczesnej śmierci.

Badanie, opublikowane na łamach The Journal of Nutrition wykazało, że jedzenie ziemniaków wpływa na zmniejszenie ryzyka śmiertelności z powodu chorób ogólnych oraz śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych u osób dorosłych.

Ziemniaki w końcu są zdrowe, czy nie?

Ziemniaki są, przynajmniej w Polsce, podstawowym pożywieniem i elementem tradycyjnej diety. Ale inne kraje, jak chociażby kraje Skandynawskie, Francja i Szwajcaria też kochają ziemniaki i chętnie je spożywają. Z tego też powodu są jednym z najczęściej spożywanych warzyw na świecie.

Pomimo faktu, że ziemniaki zawierają szereg niezbędnych składników odżywczych, nie są wcale zalecanym warzywem, ze względu na wysoką zawartość skrobii. Spożywanie ziemniaków zostało nawet powiązane z ryzykiem chorób kardiometabolicznych, bowiem charakteryzują się one wysokim indeksem glikemicznym.

Najnowsze badania jednak, przeprowadzone w Norwegii, zalecają włączyć ziemniaki do regularnej diety. Jeszcze bez zaleceń ilościowych.

Co wykazały badania?

Przebadano łącznie 77 297 osób dorosłych, w wieku 18-64 lat. Wzięli oni udział w trzech badaniach przesiewowych stanu układu sercowo-naczyniowego, przeprowadzonych na przestrzeni lat 1974-1988. Co istotne, podczas każdego badania wykorzystano kwestionariusze dotyczące częstotliwości spożywania pokarmu, w celu zebrania informacji dietetycznych. Zebrane dane wykorzystano do obliczenia tygodniowego spożycia ziemniaków i dziennego skumulowanego średniego spożycia. Od badanych zebrano także informacje na temat stanu zdrowia oraz czynników związanych ze stylem życia, takich jak aktywność fizyczna, czy palenie papierosów.

Wszelkie informacje na temat śmiertelności ogólnej i tej związanej z chorobami układu krążenia pozyskano z Norweskiego Rejestru Przyczyn Zgonów. Przeprowadzono też dokładne analizy w celu określenia związku ryzyka śmiertelności, a spożyciem ziemniaków.

Wyniki badań są optymistyczne

Okazało się, że mężczyźni byli więkyszmi smakoszami ziemniaków, niż kobiety. Uczestnicy badania, którzy spożywali więcej ziemniaków, choć częściej palili papierosy, byli jednak aktywni fizycznie i mniej narażeni na otyłość w porównaniu z osobami, które jadły tych ziemniaków mniej. U osób spożywających małe ilości ziemniaków, zauważono też większą częstotliwość występowania cukrzycy.

68% badanych spożywało od sześciu, do siedmiu posiłków zawierających ziemniaki tygodniowo. Na początku badania średnia ilość ziemniaków spożywanych co tydzień wynosiła 13, przy czym 90% badanych spożywało co najmniej dwa ziemniaki na posiłek.

Okres obserwacji wyniósł 33 lata, w tym czasie ogłoszono 27848 zgonów, pośród 77 297 badanych. Uczestnicy, którzy spożywali 14 ziemniaków tygodniowo (lub więcej) mieli niższe ryzyko śmiertelności. Biorąc pod uwagę dzienne spożycie, zaobserwowano 4% zmniejszenia śmiertelności związanej z chorobami układu krążenia, przy każdym dziennym zwiększaniu spożycia ziemniaków.

Należy pamiętać, że obecne badanie obejmuje populacje norweską i ich sposób żywienia stosowany w latach 70. i 80, niemniej jednak wyniki badań dają do myślenia. Kwestionariusze badań częstotliwości spożycia nie zawierały pytań o przetworzone produkty ziemniaczane (za wyjątkiem chipsów), których teraz pełno w sklepach. Badania wykazały, że 80% obiadów było podawanych z gotowanymi ziemniakami, uważanymi za wysokiej jakości źródło węglowodanów o niższym indeksie glikemicznym. Wiadomo, że różne metody przygotowywania wpływają na profil żywieniowy ziemniaków.

Źródło zdjęć: Shutterstock.com

Źródło tekstu: news-medical