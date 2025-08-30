Zagadka ewolucji sprzed 11 milionów lat. Odkryto ją w tych jaskiniach

Starożytne jaskinie w USA jeszcze starsze niż myślano

Dalsza część tekstu pod wideo

Amblyopsidae to rodzina ślepych, bezbarwnych ryb jaskiniowych z USA, które żyją w podziemnych akwenach we wschodnich regionach Stanów Zjednoczonych. Najnowsze opracowanie naukowe badaczy z Uniwersytetu Yale przyczyniło się do odkrycia wieku jaskiń, w których zamieszkują, a także do zrozumienia procesów ewolucyjnych, a nawet mechanizmu powstawania chorób oczu u ludzi.

Ryby jaskiniowe z USA utraciły swoją barwę i wzrok w wyniku procesu adaptacji do nowego otoczenia - ciemnych, podziemnych jaskiń. Co ciekawe, różne gatunki tej rodziny ryb wyewoluowały niezależnie od siebie, ale wytworzyły bardzo podobne cechy.

Naukowcy z Yale przyjrzeli się mutacjom genetycznym ryb jaskiniowych i na ich podstawie ustalili, kiedy zaczął się u nich proces degeneracji wzroku. Okazuje się, że u najstarszego gatunku ryby jaskiniowej było to już 11 milionów lat temu. Oznacza to, że jaskinie Ozark w stanie Arkansas muszą liczyć sobie właśnie przynajmniej 11 mln lat, bo owe ryby zaczęły tam migrować dokładnie wtedy, gdy zaczęły tracić wzrok.

Ustalenie wieku pradawnych, podziemnych ekosystemów w Ameryce jest bardzo trudne powyżej progu 3-5 milionów lat. W tym przypadku, jak zauważa współautor opracowania Chase Brownstein z wydziału ekologii i biologii ewolucyjnej, ryby dopiero zaczęły tracić wzrok, gdy przeniosły się do podziemnych akwenów, a więc można z całą pewnością stwierdzić, że te jaskinie mają minimum 11 milionów lat.

W przypadku ryb jaskiniowych z Ozark proces adaptacji miał miejsce pomiędzy 2,25 i 11,3 milionami lat temu, a w przypadku innych gatunków było to od 342 tys. do 8,7 mln lat temu. 4 różne gatunki ryb z rodziny Amblyopsidae zasiedliły jaskinie w różnym czasie.

To odkrycie jest istotne, bo zapewniło wiarygodne informacje tam, gdzie tradycyjne metody szacowania wieku jaskiń zawodziły.

Mutacje ryb kluczem do zrozumienia chorób oczu u ludzi?