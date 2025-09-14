Nauka

Używasz tych słodzików? Oto, co grozi Twojemu mózgowi

W popularnych produktach, jak napojach gazowanych i jogurtach używane są różnego rodzaju słodziki. Najnowsze badanie brazylijskich naukowców wykazało, że spożywanie dużych ilości żywności z substancjami zastępującymi cukier może mieć poważne konsekwencje. W szczególności dla mózgu i zdolności poznawczych.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 20:06
0
Wpływ sztucznych słodzików na mózg

Naukowcy z Uniwersytetu Sao Paulo przyjrzeli się skutkom spożywania żywności z popularnymi zamiennikami cukru. Przebadano 12 772 osób o średnim wieku 52 lat, na przestrzeni ośmiu lat. Badani regularnie notowali informacje na temat ich spożycia jedzenia i picia, a następnie brali udział w testach funkcji poznawczych. Miały one zbadać ich pamięć, płynność językową i zdolność do przypominania sobie słów.

Z badania wyszło, że osoby, które spożywały najwięcej produktów zawierających niskokaloryczne lub niekaloryczne zamienniki cukru, doświadczyły stanu szybszej zapaści zdolności poznawczych. Konkretnie chodziło o aspartam, sacharynę, Acesulfam K, erytrytol, sorbitol i ksylitol.

Osoby, które spożywały najwięcej sztucznych słodzików doznawały 62 proc. szybszej degradacji kognitywnej niż osoby, które konsumowały tego typu substancji najmniej. W praktyce przekłada się to na 1,6 roku szybszego starzenia się mózgu. Co ciekawe, te skutki uboczne zaobserwowano wyłącznie u osób poniżej 60 roku życia.

Te badania dotyczące wpływu syntetycznych słodzików na funkcje poznawcze i mózg to kolejny powód do zmartwień wobec zamienników cukru. Wcześniej odkryto negatywny wpływ tych substancji w kontekście przyczyniania się do chorób serca, depresji, demencji, problemów z florą bakteryjną w jelitach, a nawet powstawania cukrzycy typu drugiego.

Organizacje takie, jak British Soft Drinks Association i International Sweeteners Association podważają jednak wnioski wyciągnięte przez naukowców z Uniwersytetu Sao Paulo. Uważają, że są to badania obserwacyjne i nie są w stanie wykazać związku przyczynowo-skutkowego. Organizacje te podkreślają, że według naukowego konsensusu substancje słodzące są bezpieczne i dlatego od wielu dekad są aprobowane przez największe światowe organizacje zdrowia.

Image
telepolis
zdrowie nauka medycyna badania słodziki cukier substancje słodzące
Zródła zdjęć: Towfiqu ahamed barbhuiya / Shutterstock.com
Źródła tekstu: The Guardian