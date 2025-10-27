Robot humanoidalny za cenę flagowego telefonu. Jeszcze w tym roku
Bumi, którego premiera odbędzie się pod koniec tego roku, to uroczy robot, który został stworzony do zabawy oraz nauki. A co najważniejsze, ma on kosztować około 1400 dolarów.
Bumi, robot humanoidalny przystępny cenowo
Ten model robota, zapowiedział chiński startup Noetix Roobtics. To model o wdzięcznej nazwie Bumi, który liczy sobie 94 cm wzrostu i kiedy trafi do sprzedaży pod koniec roku, ma kosztować zaledwie 1370 dolarów.
Bumi, bez dwóch zdań, potrafi robić to, co potrafią inne roboty humanoidalne. Na filmiku możemy zauważyć, że z lekkością wykonuje ruchy taneczne, aby pokazać to, jak bardzo jest zwinny i umie zachować równowagę. Jak na robota humanoidalnego jest niewysoki i dość lekki - liczy sobie 94 cm wzrostu i waży zaledwie 12 kilogramów.
Wszystko przez to, że został on stworzony z myślą o edukacji i użytku domowym. Dlatego jest łatwy do przenoszenia, w razie potrzeby. A posiadanie go wiąże się z wieloma zaletami. Wystarczy chociażby wspomnieć o tym, że Bumi potrafi nauczyć początkujących kodowania i robotyki, poprzez programowanie graficzne metodą "przeciągnij i upuść" oraz tworzenie sekwencji aktywności lub reakcji na polecenia.
Dobra cena dla entuzjastów technicznych
I choć nie jest to aż tak zaawansowany robot humanoidalny, jak widzieliśmy ostatnio, to jednak jest on bardzo przystępny cenowo. Producenci twierdzą, że jego cena jest nieco wyższa niż cena wielu flagowych smartfonów. To zdecydowanie początek coraz większej przystępności cenowej przyszłych, bardziej zaawansowanych robotów humanoidalnych.