Robot humanoidalny za cenę flagowego telefonu. Jeszcze w tym roku

Bumi, robot humanoidalny przystępny cenowo

Ten model robota, zapowiedział chiński startup Noetix Roobtics. To model o wdzięcznej nazwie Bumi, który liczy sobie 94 cm wzrostu i kiedy trafi do sprzedaży pod koniec roku, ma kosztować zaledwie 1370 dolarów.

Bumi, bez dwóch zdań, potrafi robić to, co potrafią inne roboty humanoidalne. Na filmiku możemy zauważyć, że z lekkością wykonuje ruchy taneczne, aby pokazać to, jak bardzo jest zwinny i umie zachować równowagę. Jak na robota humanoidalnego jest niewysoki i dość lekki - liczy sobie 94 cm wzrostu i waży zaledwie 12 kilogramów.

Wszystko przez to, że został on stworzony z myślą o edukacji i użytku domowym. Dlatego jest łatwy do przenoszenia, w razie potrzeby. A posiadanie go wiąże się z wieloma zaletami. Wystarczy chociażby wspomnieć o tym, że Bumi potrafi nauczyć początkujących kodowania i robotyki, poprzez programowanie graficzne metodą "przeciągnij i upuść" oraz tworzenie sekwencji aktywności lub reakcji na polecenia.

Dobra cena dla entuzjastów technicznych