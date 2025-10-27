Nauka

Robot humanoidalny za cenę flagowego telefonu. Jeszcze w tym roku

Bumi, którego premiera odbędzie się pod koniec tego roku, to uroczy robot, który został stworzony do zabawy oraz nauki. A co najważniejsze, ma on kosztować około 1400 dolarów. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:50
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Robot humanoidalny za cenę flagowego telefonu. Jeszcze w tym roku

Bumi, robot humanoidalny przystępny cenowo

Ten model robota, zapowiedział chiński startup Noetix Roobtics. To model o wdzięcznej nazwie Bumi, który liczy sobie 94 cm wzrostu i kiedy trafi do sprzedaży pod koniec roku, ma kosztować zaledwie 1370 dolarów. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Bumi, bez dwóch zdań, potrafi robić to, co potrafią inne roboty humanoidalne. Na filmiku możemy zauważyć, że z lekkością wykonuje ruchy taneczne, aby pokazać to, jak bardzo jest zwinny i umie zachować równowagę. Jak na robota humanoidalnego jest niewysoki i dość lekki - liczy sobie 94 cm wzrostu i waży zaledwie 12 kilogramów. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Robot sprzątający BOSCH BCRC2W
Robot sprzątający BOSCH BCRC2W
0 zł
1999 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Robot sprzątający 3I S10 Ultra
Robot sprzątający 3I S10 Ultra
-400 zł
5999 zł - najniższa cena
Kup teraz 5599 zł
Robot sprzątający CECOTEC Conga 999 Origin X-Treme
Robot sprzątający CECOTEC Conga 999 Origin X-Treme
0 zł
490.65 zł - najniższa cena
Kup teraz 490.65 zł
Advertisement

Wszystko przez to, że został on stworzony z myślą o edukacji i użytku domowym. Dlatego jest łatwy do przenoszenia, w razie potrzeby. A posiadanie go wiąże się z wieloma zaletami. Wystarczy chociażby wspomnieć o tym, że Bumi potrafi nauczyć początkujących kodowania i robotyki, poprzez programowanie graficzne metodą "przeciągnij i upuść" oraz tworzenie sekwencji aktywności lub reakcji na polecenia. 

Dobra cena dla entuzjastów technicznych

I choć nie jest to aż tak zaawansowany robot humanoidalny, jak widzieliśmy ostatnio, to jednak jest on bardzo przystępny cenowo. Producenci twierdzą, że jego cena jest nieco wyższa niż cena wielu flagowych smartfonów. To zdecydowanie początek coraz większej przystępności cenowej przyszłych, bardziej zaawansowanych robotów humanoidalnych. 

Image
telepolis
robot humanoidalny roboty humanoidalne humanoidalny robot
Zródła zdjęć: XRobo Hub
Źródła tekstu: digitaltrends.com