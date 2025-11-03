Tesla uderzona przez tajemniczy obiekt. Pierwsze tego typu zdarzenie

Weterynarz z Australii Południowej, Andrew Meville-Smith, powiedział w wywiadzie dla ABC, że wspomniany obiekt uderzył w przednią szybę samochodu z tak wielką siłą, że szkło zdawało się zmięknąć i częściowo stopić. Od miejsca uderzenia pojawiły się pęknięcia.

Autopilot nie wpada w panikę

Co ciekawe, pojazd w chwili zdarzenia działał w trybie autopilota, i mimo całego zajścia, kontynuował jazdę, jakby nic się nie stało.

Myślałem, że się rozbiliśmy, było tak głośno i gwałtownie. To było całkowicie nieoczekiwane. Samochód jechał i nie zwracał na to uwagi... nie był świadomy chaosu panującego w kabinie. powiedział Meville Smith w rozmowie z ABC.

Kierowca poinformował o całym zdarzeniu także Muzeum Australii Południowej, które obecnie prowadzi dochodzenie w sprawie ustalenia pochodzenia pocisku. Jeśli obiekt okaże się meteorytem, może być to pierwszy zarejestrowany przypadek uderzenia meteorytu w poruszający się pojazd.

Uderzenie meteorytu w pojazd. Czy jest to możliwe?

Jest to niewykluczone. Materiał z kosmosu stale opada na Ziemię i to w ilościach około 5200 ton rocznie. Większość tej masy ma jednak postać mikroskopijnego pyłu, którego ludzkie oko nawet nie zauważy. Oznacza to, że nawet w momencie czytania tego artykułu, w rynnach twojego dachu mogą zbierać się mikroskopijne meteoryty.