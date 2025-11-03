Nauka

Tesla uderzona przez tajemniczy obiekt. Pierwsze tego typu zdarzenie

Różne nieprawdopodobne rzeczy dzieją się na świecie. Obiekt, który uderzył w Teslę pewnego Australijczyka, podczas gdy ten jechał autostradą, mógł być meteorytem.

Anna Kopeć (AnnaKo)
Weterynarz z Australii Południowej, Andrew Meville-Smith, powiedział w wywiadzie dla ABC, że wspomniany obiekt uderzył w przednią szybę samochodu z tak wielką siłą, że szkło zdawało się zmięknąć i częściowo stopić. Od miejsca uderzenia pojawiły się pęknięcia.

Autopilot nie wpada w panikę

Co ciekawe, pojazd w chwili zdarzenia działał w trybie autopilota, i mimo całego zajścia, kontynuował jazdę, jakby nic się nie stało. 

Myślałem, że się rozbiliśmy, było tak głośno i gwałtownie. To było całkowicie nieoczekiwane. Samochód jechał i nie zwracał na to uwagi... nie był świadomy chaosu panującego w kabinie.

powiedział Meville Smith w rozmowie z ABC. 

Kierowca poinformował o całym zdarzeniu także Muzeum Australii Południowej, które obecnie prowadzi dochodzenie w sprawie ustalenia pochodzenia pocisku. Jeśli obiekt okaże się meteorytem, może być to pierwszy zarejestrowany przypadek uderzenia meteorytu w poruszający się pojazd. 

Uderzenie meteorytu w pojazd. Czy jest to możliwe?

Jest to niewykluczone. Materiał z kosmosu stale opada na Ziemię i to w ilościach około 5200 ton rocznie. Większość tej masy ma jednak postać mikroskopijnego pyłu, którego ludzkie oko nawet nie zauważy. Oznacza to, że nawet w momencie czytania tego artykułu, w rynnach twojego dachu mogą zbierać się mikroskopijne meteoryty.

Bryły większych rozmiarów są rzadsze, ale nie oznacza to, że się nie zdarzają. Jednak w momencie upadku mają one tendencję do spalania się i rozpadu. Dlatego też niezwykle rzadko zdarza się, aby ktokolwiek widział lądowanie meteorytu, a co dopiero był świadkiem uderzenia. 

Australia Tesla Meteoryt meteoryt uderzył w samochód
Zródła zdjęć: Roman Zaiets / Shutterstock
Źródła tekstu: sciencealert.com