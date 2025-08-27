Ptaki śpiewają za twoim oknem? To nie do końca dobra wiadomość
Okazuje się, że śpiew ptaków może zwiastować nie lada kłopoty. Co więcej, obawy budzi także fakt, że, zdaniem naukowców, ptaki na całym świecie zaczęły śpiewać średnio o 50 minut dłużej. Co to może oznaczać i czy jest już się czego bać?
Ptaki się rozśpiewały, a naukowcy załamują ręce
Po przeanalizowaniu zbioru danych, obejmujących ponad 60 milionów zarejestrowanych śpiewów ptaków, naukowcy odkryli, że śpiewają one dłużej niż kiedyś. Ich długość śpiewu wydłużyła się o 50 minut dziennie.
Czy mamy powody do zmartwienia? Okazuje się, że tak. Naukowcy są zdania, że jeśli ptaki w naszej okolicy budzą nas wcześniej i ćwierkają do późnych godzin wieczornych oznacza to tylko jedno - mamy do czynienia z zanieczyszczeniem światłem.
Zanieczyszczenie światłem - co to takiego?
Sztuczne światło dociera niemal do każdego zakątka powierzchni Ziemi, a nowe badania pokazują, że zaburza ono zegar biologiczny ptaków.
Zanieczyszczenie światłem stanowi coraz większy problem zdrowotny ludzi i dzikich zwierząt. Według obecnych szacunków 80% populacji świata i ponad 99% populacji USA i Europy żyje pod niebem zanieczyszczonym światłem
Naukowcom udało się przeanalizować globalny zbiór danych akustycznych, obejmujący ponad 60 milionów ptasich śpiewów, reprezentujących ponad 580 gatunków ptaków dziennych. Odkrycie zostało opublikowane w czasopiśmie "Science".
Wniosek jest jeden - zanieczyszczenie światłem wydłużyło śpiew ptaków średnio o 50 minut dziennie w najjaśniejszych obszarach, takich jak miasta. Ptaki zaczynają śpiewać średnio 18 minut wcześniej rano, a kończą swój koncert 32 minuty później, w porównaniu z ptakami żyjącymi w ciemniejszych obszarach. Obserwacja ta podkreśla wpływ sztucznego światła na zachowania ptaków różnych gatunków w różnej przestrzeni i o różnych porach roku.
Zanieczyszczenie światłem może mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi i dzikich zwierząt. U ptaków ta przedłużona aktywność może wpływać na zdolność ich do przetrwania i rozmnażania się. W dłuższej perspektywie czasu pogłębi spadek populacji ptaków na całym świecie.