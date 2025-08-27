Ptaki śpiewają za twoim oknem? To nie do końca dobra wiadomość

Ptaki się rozśpiewały, a naukowcy załamują ręce

Po przeanalizowaniu zbioru danych, obejmujących ponad 60 milionów zarejestrowanych śpiewów ptaków, naukowcy odkryli, że śpiewają one dłużej niż kiedyś. Ich długość śpiewu wydłużyła się o 50 minut dziennie.

Czy mamy powody do zmartwienia? Okazuje się, że tak. Naukowcy są zdania, że jeśli ptaki w naszej okolicy budzą nas wcześniej i ćwierkają do późnych godzin wieczornych oznacza to tylko jedno - mamy do czynienia z zanieczyszczeniem światłem.

Zanieczyszczenie światłem - co to takiego?

Sztuczne światło dociera niemal do każdego zakątka powierzchni Ziemi, a nowe badania pokazują, że zaburza ono zegar biologiczny ptaków.

Zanieczyszczenie światłem stanowi coraz większy problem zdrowotny ludzi i dzikich zwierząt. Według obecnych szacunków 80% populacji świata i ponad 99% populacji USA i Europy żyje pod niebem zanieczyszczonym światłem - twierdzą autorzy badania, Brent Pease i Neil Gilbert.

Naukowcom udało się przeanalizować globalny zbiór danych akustycznych, obejmujący ponad 60 milionów ptasich śpiewów, reprezentujących ponad 580 gatunków ptaków dziennych. Odkrycie zostało opublikowane w czasopiśmie "Science".

Wniosek jest jeden - zanieczyszczenie światłem wydłużyło śpiew ptaków średnio o 50 minut dziennie w najjaśniejszych obszarach, takich jak miasta. Ptaki zaczynają śpiewać średnio 18 minut wcześniej rano, a kończą swój koncert 32 minuty później, w porównaniu z ptakami żyjącymi w ciemniejszych obszarach. Obserwacja ta podkreśla wpływ sztucznego światła na zachowania ptaków różnych gatunków w różnej przestrzeni i o różnych porach roku.