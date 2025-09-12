SpaceX realizuje misje dla armii USA. To będzie łączność nowej generacji

SpaceX wystrzeliło rakietę Falcon 9 z bazy Vandenberg. Na jej pokładzie znajdowało się 21 satelitów komunikacyjnych nowej generacji, które znalazły się na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO). Docelowo cały system komunikacyjny ma się składać ze 126 satelitów. Te mają siłom zbrojnym USA zapewnić bezpieczną i szybką łączność na obszarze całego świata.

Łączność wojskowa nowej generacji

Warto tu dodać, że satelity te nie będą wykorzystywały do komunikacji między sobą standardowych fal radiowych, a promienie laserowe. Te na orbicie nie są tak podatne na osłabianie sygnału, jak lasery w atmosferze ziemskiej. Natomiast sygnał będący wąską wiązką fotonów o wiele trudniej przechwycić — zwłaszcza w sposób, który nie zwróci uwagi odbiorcy.