SpaceX realizuje misje dla armii USA. To będzie łączność nowej generacji
Elon Musk i Donald Trump mogą toczyć między sobą wojenki, co nie zmienia faktu, że SpaceX i rząd USA ściśle ze sobą współpracują.
SpaceX wystrzeliło rakietę Falcon 9 z bazy Vandenberg. Na jej pokładzie znajdowało się 21 satelitów komunikacyjnych nowej generacji, które znalazły się na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO). Docelowo cały system komunikacyjny ma się składać ze 126 satelitów. Te mają siłom zbrojnym USA zapewnić bezpieczną i szybką łączność na obszarze całego świata.
Łączność wojskowa nowej generacji
Warto tu dodać, że satelity te nie będą wykorzystywały do komunikacji między sobą standardowych fal radiowych, a promienie laserowe. Te na orbicie nie są tak podatne na osłabianie sygnału, jak lasery w atmosferze ziemskiej. Natomiast sygnał będący wąską wiązką fotonów o wiele trudniej przechwycić — zwłaszcza w sposób, który nie zwróci uwagi odbiorcy.
Sam sygnał również ma być szyfrowany, co w sumie przekłada się na niezwykle bezpieczną transmisję. Poza komunikacją satelity w tym systemie mają także pełnić funkcję śledzenia i nawigacji.