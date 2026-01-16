Przebywanie w Kosmosie powoduje deformację mózgu

Spędzanie czasu w stanie nieważkości, jakim jest mikrograwitacja, może mieć silny, niekiedy nawet dramatyczny, wpływ na ludzkie ciało. Teraz dowiadujemy się, że mózg rozciąga się, zmienia kształt i się kurczy. Naukowcy odkryli nowy czynnik, który pomaga wyjaśnić, dlaczego niektórzy astronauci mają trudności z przystosowaniem się po powrocie na Ziemię.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wystarczy kilka tygodni w środowisku nieważkości

Astronauci, już po kilkutygodniowym pobycie w Kosmosie, mogą doświadczyć mierzalnych zmian w samym kształcie mózgu. W przypadku dłuższych podróży kosmicznych, zmiany te mogą utrzymywać się nawet do pół roku.

Badacze przeanalizowali dane z MRI 26 astronautów i 24 uczestników badania, w trakcie którego osoby leżały na łóżku pochylonym pod kątem 6 stopni, z głową w dół.

Rzecz jasna, mowa tu o subtelnych zmianach - wynoszą one co najwyżej kilka milimetrów. Ale jednak dotyczą one ważnych obszarów mózgu. Zmiany są widoczne w miejscu odpowiedzialnym za równowagę, propriocepcję i kontrolę sensomotoryczną. Wszystko to może być przyczyną problemów niektórych astronautów z równowagą w warunkach ziemskiej grawitacji.

Wykazaliśmy kompleksowe zmiany położenia mózgu w obrębie czaszki po locie kosmicznym i w środowisku analogowym. Te odkrycia mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia wpływu lotów kosmicznych na ludzki mózg i zachowanie. twierdzi Rachel Seidler z Uniwersytetu Floryda.

Wszystko przez brak grawitacji

Kiedy astronauci spędzają czas w Kosmosie, ich tkanki mają tendencję do przemieszczania się. Bez modyfikującego wpływu grawitacji, płyny w organizmie zaczynają się rozprowadzać bardziej równomiernie. Nie jest to problematyczne, ale zmienia sposób, w jaki mózg jest umiejscowiony w czaszce.

Największe zmiany zaszły w tylnej części wyspy, rejonie mózgu odpowiedzialnym za równowagę. Naukowcy odkryli najsilniejsze zmiany w tym obszarze, zaraz po powrocie na Ziemię. Astronauci często zgłaszają problemy ze stabilnością przed dni, albo nawet tygodnie po lądowaniu, a regeneracja sensoryczno-motoryczna może trwać nawet miesiącami.

Zmiana kształtu mózgu w Kosmosie