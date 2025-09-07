Pozwalasz na to dzieciom? Będą konsekwencje do końca życia

Smartfony we wczesnym wieku a zdrowie psychiczne później

Dalsza część tekstu pod wideo

Opracowanie naukowe trójki badaczy z Sapien Labs przyjrzało się wpływowi wczesnego kontaktu dzieci ze smartfonami na ich zdrowie psychiczne w późniejszych etapach życia. Artykuł naukowy został opublikowany w magazynie Journal of Human Development and Capabilities, a pod lupę wzięto w nim dane zebrane od 100 tys. osób.

Okazało się, że 18-24-latkowie, którzy otrzymali pierwszy smartfon w wieku 12 lat lub młodszym, skarżyli się na częstsze występowanie myśli samobójczych, agresji, emocjonalnego oderwania od rzeczywistości, słabszej regulacji emocji oraz niskiej samooceny.

Te symptomy da się również zauważyć wśród młodszych osób i są one skorelowane również ze wczesnym dostępem do mediów społecznościowych, a także cyberbullyingiem, zaburzeniami snu i pogarszającymi się relacjami rodzinnymi. Skutki te są trwałe i nie ustępują po osiągnięciu pełnoletniości, a wręcz mogą się jeszcze pogarszać z wiekiem.

Badacze z Sapien Labs podkreślają, że wpływ smartfonów na zdrowie psychiczne prowadzi do pojawienia się symptomów trudnych do wychwycenia w ramach konwencjonalnej diagnostyki. Neurobiolog, dr Tara Thiagarajan, główny autor badań, uważa, że smartfony powinny być przeznaczone dla osób, które ukończyły 13 lat. Thiagarajan nawołuje do uregulowania dostępu do smartfonów, podobnie jak istnieją restrykcje dotyczące alkoholu i tytoniu. Wzywa również do obowiązkowej edukacji cyfrowej oraz większej odpowiedzialności korporacyjnej w kwestii dzieci i technologii.

Badania używały tzw. Mind Health Quotient (MHQ) – narzędzia samooceny mierzącego dobrostan społeczny, emocjonalny, poznawczy i fizyczny. Wynik zdrowia psychicznego mieścił się w zakresie od -100 do +200. Z badań wynika, że osoby z dostępem do smartfonów przed 13 rokiem życia miały niższe wyniki MHQ. Różnica pogłębiała się im wcześniej dziecko otrzymało smartfona. Na przykład dzieci z pierwszym smartfonem w wieku 13 lat miały MHQ na poziomie 30, a 5-latki – zaledwie 1. Negatywne symptomy częściej dotykały dziewczyn niż chłopaków.

Z opracowania wyłaniają się też inne wnioski – 40 proc. degradacji zdrowia psychicznego wynika z wczesnego dostępu do mediów społecznościowych. Pozostałe czynniki to złe relacje rodzinne, cyberbullying i zaburzenia snu. Naukowcy przyznają, że pandemia COVID-19 nasiliła te negatywne skutki, ale kluczowe znaczenie ma tu wczesny dostęp do smartfonów.