Astronauci powinni się bać o erekcję. Zdradzili dlaczego

Podróże kosmiczne, szczególnie te dalekie, mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie astronautów. Do listy zaburzeń, na które mogą cierpieć po powrocie do domu, dołączyła skłonność do zaburzeń erekcji.

Długie podróże kosmiczne oznaczają zanik mięśni astronautów, cieńsze kości, zwiększone ryzyko zachorowania na raka, tęsknotę za domem, nieuniknione towarzystwo osób, które osiągają lepsze wyniki, a także perspektywa śmierci w nieskończonej próżni kosmicznej. Gdyby to nie wystarczyło, to naukowcy twierdzą, że astronauci płci męskiej mogą powracać z kosmosu ze skłonnością do zaburzeń erekcji.

W pierwszym badaniu oceniającym wpływ promieniowania galaktycznego i stanu nieważkości na zdrowie seksualne mężczyzn, finansowani przez NASA badacze odkryli, że galaktyczne promienie kosmiczne oraz, w mniejszym stopniu, mikrograwitacja, mogą upośledzać funkcję tkanek erekcji, ze skutkiem trwające potencjalnie nawet przez dziesięciolecia. W swoim raporcie naukowcy oświadczyli, że zidentyfikowali nowe ryzyko dla zdrowia, które należy wziąć pod uwagę podczas eksploracji kosmosu, wzywając do ścisłego monitorowania zdrowia seksualnego astronautów po ich powrocie z przyszłych misji kosmicznych. Jest też pozytywna informacja. Według badaczy, złym skutkom mogą przeciwdziałać niektóre przeciwutleniacze, blokując szkodliwe procesy biologiczne.

Chociaż negatywne skutki galaktycznego promieniowania kosmicznego były długotrwałe, poprawa funkcjonalna spowodowana ostrym ukierunkowaniem na szlaki redoks i tlenku azotu w tkankach sugeruje, że zaburzenia erekcji można leczyć.

Ostrzeżenie pojawia się w związku z ponownym skupieniem się na misjach kosmicznych. NASA i inne główne agencje kosmiczne przygotowują się do długoterminowych wypraw na Księżyc i bardziej ambitnych podróży na Marsa. Program NASA Artemis zakłada wysłanie astronautów na Księżyc już w przyszłym roku, a misje załogowe na Marsa wstępnie zaplanowano już na rok 2040.

Od zarania ery kosmicznej naukowcy badali wpływ nieważkości i promieniowania kosmicznego – wysokoenergetycznych cząstek, promieni rentgenowskich i gamma, które pochodzą z gwiazd i innych ciał niebieskich – na fizjologię człowieka. Prace doprowadziły do wprowadzenia środków zapobiegawczych, w tym specjalnych programów ćwiczeń na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), aby chronić astronautów przed utratą kości i mięśni. Jednak według La Favora i jego współpracowników z Wake Forest University School of Medicine w Północnej Karolinie, nie zbadano wpływu lotów kosmicznych na zaburzenia erekcji.

Chociaż zaburzenia erekcji dotykają ponad połowę mężczyzn w wieku powyżej 40 lat i stanowią ważny czynnik satysfakcji z życia, wpływ podróży kosmicznych na erekcję jest nadal niejasny.

Ziemia jest dobrze chroniona przed promieniowaniem kosmicznym przez pole magnetyczne i atmosferę, ale na Księżycu i Marsie oraz w przestrzeni pomiędzy nimi nie ma tak skutecznej bariery. Na pokładzie ISS załogi są chronione przez osłony i ziemskie pole magnetyczne, a mimo to w ciągu tygodnia otrzymują tyle promieniowania, ile osoba na powierzchni Ziemi doświadczyłaby w ciągu roku.

Badania zostały przeprowadzone na szczurach. W ramach serii eksperymentów, dziesiątki tych zwierząt zawieszono w uprzężach pod kątem 30 stopni i wystawiono na działanie symulowanych galaktycznych promieni kosmicznych w Laboratorium Promieniowania Kosmicznego NASA w Nowym Jorku. Analiza tkanek szczurów rok później wykazała, że nawet niewielka ekspozycja na galaktyczne promieniowanie kosmiczne zwiększa stres oksydacyjny u zwierząt. To zaburza funkcję tętnicy dostarczającej krew do prącia i tkanki erekcyjnej. Nieważkość również miała na to wpływ, ale nie tak wyraźny.

Łącznie wyniki te sugerują, że funkcje nerwowo-naczyniowe tkanek erekcji mogą być upośledzone przez pozostałą część okresu zdrowia seksualnego astronautów po powrocie na Ziemię z długotrwałej eksploracji kosmosu.

