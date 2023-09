Utrata mięśni w kosmosie? Mamy już na to sposób

Nie jest żadną tajemnicą, że w warunkach mikrograwitacji dochodzi do utraty masy mięśniowej. To duży problem dla astronautów, lecz możliwe, że znaleźliśmy na niego sposób.

Ludzkość już od dekad podejmuje próby podbicia kosmosu. Najczęściej astronauci podróżują do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie prowadzą badania w warunkach mikrograwitacji. Często poszczególni członkowie załogi zostają na pokładzie przez długie miesiące. Astronauta Mark T. Vande Hei spędził ciągiem aż 353 dni na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a wcześniejsze badania pokazały, że zdrowy człowiek podczas półrocznej egzystencji w warunkach mikrograwitacji może stracić nawet połowę swoich sił, co jest spowodowane utratą tkanki mięśniowej. Możliwe, że znaleźliśmy teraz sposób, by temu zapobiec.

Rehabilitacja NMES na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Sposobem na walkę z utratą tkanki mięśniowej w przestrzeni kosmicznej może być metoda doskonale znana na Ziemi, lecz nigdy jeszcze nieprzetestowana w warunkach panujących na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Chodzi tu o rehabilitację metodą NMES, czyli symulację nerwowo-mięśniową elektrycznymi impulsami. Stosuje się ją zwykle w przypadku długiego, często wymuszonego braku aktywności fizycznej. Z tej metody często korzystają pacjenci z urazami kręgosłupa.

NMES może okazać się ratunkiem dla mięśni astronautów. W eksperymencie w warunkach mikrograwitacji weźmie udział duński astronauta Andreas Mogensen z ESA, który w zeszłym miesiącu został pierwszym europejskim pilotem amerykańskiego statku kosmicznego SpaceX Dragon. Mogensen spełni w tym przypadku rolę członka grupy kontrolnej. Oznacza to, że on sam nie wykorzysta technologii NMES do uratowania swoich mięśni. Zamiast tego, podczas półrocznego pobytu będzie prowadził dokładne pomiary ubytku swojej masy mięśniowej, by przyszli uczestnicy eksperymentu mieli bazę porównawczą.

Zobacz: Bardzo ważny czip w serze. Tak, możesz go zjeść

Zobacz: Głową w dół i ze związanymi kostkami. Dlaczego tak ją pochowano?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Space.com