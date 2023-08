Bardzo ważny czip w serze. Tak, możesz go zjeść

Jest parmezan i jest Parmigiano-Reggiano. Skąd masz wiedzieć, że jesz oryginał?

Producenci wyjątkowego sera Parmegiano-Reggiano sięgnęli po „czipowanie” dobrze znanych kręgów swojego produktu. Każdy z nich otrzyma unikatowy numer identyfikacyjny, zapisany na czipie, który można odczytać zdalnie. To ma pomóc w weryfikacji pochodzenia sera w łańcuchu dystrybucji. Przy okazji nieco więcej czynności będzie można automatyzować, co jest zgodne z duchem Przemysłu 4.0.

Jest o co walczyć – to jeden z tych produktów, które mogą być wytwarzane tylko w regionie Emilia-Romania na północy Włoch, musi leżakować przynajmniej rok i spełniać wiele innych warunków. Jego cena to przynajmniej 120 zł za kilogram. Im dłużej leżakował, tym jest droższy.

Spokojnie, możesz ten czip zjeść

I pewnie teraz myślisz sobie, że przed podaniem carbonary trzeba będzie wydłubywać jakieś czipy z sera. Nic z tych rzeczy. Układ identyfikujący sery jest całkowicie nieszkodliwy.

Włoscy przedsiębiorcy z Consorzio del Parmigiano Reggiano współpracują z firmą p-Chip z Chicago. Elektroniczne urządzenia identyfikacyjne są umieszczane w kazeinowych (wykonanych z białka mleka) etykietkach, stosowanych już od dawna w przemyśle spożywczym. Podczas testów czipy były trzymane przez 20 dni w środowisku symulującym ludzki żołądek i nie wydzielały żadnych szkodliwych substancji. Ponadto pomysłodawca tego układu sam zjadł taki czip i nic mu się nie stało.

Niemniej p-Chip nie zachęca do jedzenia czipów celowo. Ten zabieg miał jedynie pokazać, że nic nam nie grozi, jeśli dostanie się do układu pokarmowego. Zresztą czipy są umieszczane w skórce kręgów sera, która jest co prawda jadalna, ale nadaje się raczej do gotowania na niej bulionu niż jako przekąska.

Prawdziwy Parmigiano-Reggiano musi być produkowany w określonym obszarze regionu Emilia-Romania w północnych Włoszech, przy użyciu jasno określonych standardów i metod, a jego dojrzewanie musi wynosić co najmniej rok. Ponieważ rynek niskiej jakości odpowiedników jest zbyt duży, producenci oryginałów podejmują najbardziej futurystyczne i skuteczne sztuczki.

