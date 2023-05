NASA wydała krocie na wódkę. Chodzi o sposób produkcji

NASA wybrała niedawno osiem zwycięskich drużyn i przyznała nagrodę w łącznej wysokości wysokości 750 000 USD w drugiej fazie konkursu agencji Deep Space Food Challenge.

19 maja NASA zaprezentowała laureatów drugiego etapu konkursu Deep Space Food Challenge. Głównym celem wydarzenia było znalezienie nowych sposobów produkcji żywności dostosowanych do długich lotów kosmicznych. Pomysły drużyn miały odpowiadać na zapotrzebowania astronautów, którzy przebywają przez znaczny okres w ciasnych pomieszczeniach o ograniczonych warunkach do uprawiania roślin.

Podczas wydarzenia zaprezentowano osiem zwycięskich drużyn, pięć z nich reprezentowało USA, trzy zaś stanowiły międzynarodowe zespoły. Najlepsze pomysły wybrane zostały przez NASA i Kanadyjską Agencję Kosmiczną (CSA). Pięć najciekawszych rozwiązań z USA zostało uhonorowanych nagrodą pieniężną w wysokości 150 000 dolarów, czyli ponad 620 tysięcy złotych.

Wódka i owady zgłoszone do konkursu

Drużyna Interstellar Lab z Merritt Island na Florydzie, zaprezentowała Nucleus, czyli system połączonych minisiedlisk kwarków. Sześć górnych poletek to miejsca wzrastania roślin, trzy dolne są zaś odpowiedzialne za wysiew grzybów lub stanowią hodowlę owadów. Przykładem użyteczności sektorów dla owadów, było siedlisko czarnych much. Okazało się, że larwy tych stworzeń są nie tylko jadalne i bogate w wapń, ale generują też dużo dwutlenku węgla, który zapewnia warunki do wzrostu roślin z górnych pokładów.

Air Company, zespół producentów pożywienia z Brooklynu, przestawił oryginalny sposób na produkcję alkoholu z dostępnych na statku kosmicznym środków. W swoim zgłoszeniu zaprezentowali technikę wykorzystującą dwutlenek węgla wydychany przez astronautów oraz wodór w stanie gazowy, będący pozostałością po pracy systemów podtrzymywania życia. Z wymienionych produktów tworzą alkohol, który następnie wykorzystują do namnażania drożdży. Część alkoholu służy natomiast do produkcji wódki.

Kernel Deltech z Cape Canaveral na Florydzie opracował urządzenie, które wytwarza bazę grzybową, idealnie rozwijającą się przy małej grawitacji. Może ona zostać użyta do produkcji wielu rodzajów żywności.

Półtora miliona dolarów dla zwycięzcy

Wśród wybranych ośmiu rozwiązań z dziedziny technologii żywienia, trzy dotyczyło metod produkcji, dwa odnosiły się do systemu wzrostu roślin, a ostatnie trzy biokultury. Wybrane przez NASA projekty systemów uprawy charakteryzowały się oszczędnością zasobów przy jednoczesnym minimalizowaniu odpadów.

Drużyny walczyć będą teraz o główną nagrodę 1,5 miliona dolarów. W trzecim etapie konkursu będą miały za zadanie udowodnić, że technologie, które wcześniej przedstawili, mogą przez długi czas niezawodnie generować żywność dla astronautów.

