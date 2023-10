NASA pręży muskuły. Pokazano nowy księżycowy pojazd w akcji [WIDEO]

NASA udostępnia nagranie, na którym możemy zobaczyć, jak radzi sobie jeden z ich najnowszych księżycowych pojazdów w ekstremalnych warunkach.

NASA szykuje się nie tylko do ponownego wysłania człowieka na Księżyc, lecz możliwe, że w przyszłości postara się o wybudowanie specjalnego habitatu. Ciężko sobie wyobrazić, by miało się to odbyć bez pojazdów, które przejęłyby od człowieka część eksploracyjnych zadań. NASA udostępniła wideo, na którym widać, jak testowany jest ich najnowszy łazik w symulowanych warunkach.

NASA pokazuje testy łazik VIPER

Warunki na Księżycu znacznie różnią się od tych panujących na Ziemi. Dlatego też pojazd tworzony z myślą o jeździe po powierzchni Srebrnego Globu również tworzony jest inaczej niż widywane przez nas na co dzień. Głównym wyzwaniem, przed jakim stoją twórcy łazików, jest regolit, w którym bardzo łatwo się zapaść. Księżyc pokryty jest grząską warstwą pyłu, w niektórych miejscach sięgającą nawet kilku metrów.

Dlatego też pojazd tworzony z myślą o ciężkich księżycowych warunkach musi być w stanie poradzić sobie z jazdą po nierównym, grząskim terenie. VIPER testowany jest w symulowanych warunkach z odtworzoną przez naukowców powierzchnią Księżyca. Sprawdzono, jak urządzenie radzi się na płaskim terenie, ale też przetestowano jego możliwości wjazdu na niewielkie wzniesienia i jak radzi sobie z zapadnięciem kół.

Łazik VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) planowo zostanie wysłany na Księżyc w listopadzie 2024 roku z pomocą rakiety Falcon przedsiębiorstwa SpaceX. Urządzenie wyląduje w okolicach południowego bieguna Srebrnego Globu. Łazik odegra ważną rolę w programie Artemis, gdyż jego zadaniem będzie zbadanie powierzchni Księżyca w poszukiwaniu dogodnych miejsc do stworzenia habitatu, czyli takich, gdzie będzie można pozyskać wodę i inne zasoby.

