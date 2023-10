Indie wyślą astronautów na Księżyc. Wiemy kiedy

Indie niedawno dołączyły do wąskiego grona państw, które wysłały swój własny sprzęt na Księżyc. ISRO nie zamierza zdejmować nogi z gazu i już planuje kolejne przedsięwzięcia. Jednym z nich jest załogowe wylądowanie na Księżycu. Jednak wydarzy się to nieprędko.

W lipcu ISRO wystrzeliło rakietę Launch Vechicle Mark III, która z powodzeniem wyniosła indyjską sondę w przestrzeń kosmiczną. Na lądowanie musieliśmy poczekać ponad miesiąc, lecz pod koniec sierpnia lądownik Vikram wraz z łazikiem Pragya znalazły się na Srebrnym Globie. Indie są czwartym państwem na świecie, którym się to udało. Wcześniej dokonali tego tylko Amerykanie, Sowieci i Chińczycy.

Indie zamierzają wysłać astronautów na Księżyc

Ostatnio ISRO zdradziło, że ich plany zmierzają do umieszczenia człowieka na Księżycu. Zanim do tego dojdzie, agencję czeka bardzo długa droga. W 2025 roku rozpocznie się program Gaganyaan, którego celem jest wysłanie trzech astronautów na niską orbitę okołoziemską w celu przeprowadzenia testów. Wcześniej zostaną przeprowadzone trzy próby bezzałogowe, by mieć pewność co do bezpieczeństwa astronautów.

W połowie lat 30. XXI wieku Indie chcą mieć już własną stację kosmiczną na niskiej orbicie okołoziemskiej w odległości około 400 kilometrów od Ziemi. W założeniach będzie ona ważyć jedynie 20 ton i umożliwi przeprowadzanie misji trwających od 15 do 20 dni.

Następnym krokiem ISRO będzie wysłanie sondy Shukrayaan-1 na orbitę wokół Wenus. W podobnym czasie zostanie wysłany drugi orbiter na Marsa. Przypomnijmy, że pierwszy został wystrzelony jeszcze w 2013 roku.

Tym sposobem dochodzimy do wspomnianego na początku załogowego lądowania na Księżycu. We wtorek indyjski rząd ogłosił, że odbędzie się to do 2040 roku. Warto przypomnieć, że chrapkę na Księżyc mają również inne państwa. Zarówno NASA, jak i Chiny planują wysłać tam swoich astronautów jeszcze przed końcem tej dekady.

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: Space.com