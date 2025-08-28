Nauka

Pies robot uprawia niesamowitą gimnastykę. Jest na co popatrzeć

Utalentowany czworonóg może z lekkością i bez jakiegokolwiek strachu wykonywać salta w tył. Ale nie robi tego jedynie dla rozrywki. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:07
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Pies robot uprawia niesamowitą gimnastykę. Jest na co popatrzeć

Utalentowany pies-robot 

To nie pierwszy tak uzdolniony ruchowo robot firmy Boston Dynamics. Wystarczy przypomnieć dwunożnego Atlasa, który umie chodzić, kucać podnosić przedmioty i jednocześnie je pakować, sortować i organizować. Teraz firma prezentuje robota wybijającego się w nieco innej dziedzinie. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Robot Spot firmy Boston Dynamics imponuje nam już od jakiegoś czasu. I teraz jest ten moment, kiedy przypominający psa robot znów nas zaskoczył. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Robot sprzątający DREAME D20 Pro Plus Biały
Robot sprzątający DREAME D20 Pro Plus Biały
0 zł
1499 zł - najniższa cena
Kup teraz 1499 zł
Robot sprzątający IROBOT Roomba Combo 205 Biały
Robot sprzątający IROBOT Roomba Combo 205 Biały
0 zł
1169 zł - najniższa cena
Kup teraz 1169 zł
Robot sprzątający BEKO RoboSmart Pro VRR94314VW
Robot sprzątający BEKO RoboSmart Pro VRR94314VW
0 zł
830 zł - najniższa cena
Kup teraz 830 zł
Advertisement

Na filmie, opublikowanym w tym tygodniu przez zespół z Massachusets, robot-pies wykonuje niezliczone salta w tył z niemalże wprawą gimnastyczki olimpijskiej. No może jeszcze nie wygląda tak imponująco, no i porusza się nadal na czterech kończynach. Ale gracji i gibkości nie można mu odmówić.

Na nagraniu widać także pierwsze nieudane próby robota, kiedy nie był w stanie jeszcze wykonać tego trudnego manewru i wylądował na podłodze. 

I choć jest to praktycznie niemożliwe, aby jakikolwiek inny czworonóg wykonał tego typu akrobacje w realnej sytuacji, to jednak salta w tył świadczą o niesamowitej wszechstronności Spota. Jest dowodem na to, że Boston Dynamics umie wykorzystać zdolności robota do granic możliwości. Jego konstrukcja oraz ruchy stają się z filmu na film coraz lepsze. 

Po co to wszystko? 

Inżynier robotyki Arun Kumar wyjaśnił, że robot ten ma być docelowo wykorzystywany do przenoszenia ciężkich przedmiotów. Jeśli poślizgnie się lub potknie podczas chodzenia, musi być w stanie podnieść się, nie uszkadzając siebie, ani ładunku. Właśnie temu służą ćwiczenia salt w tył. 

Największa fabryka amunicji w Europie coraz bliżej. Niemcy ukończyli ważny etap

Image
telepolis
Boston Dynamics robotyka robot pies
Zródła zdjęć: Boston Dynamics
Źródła tekstu: digitaltrends.com