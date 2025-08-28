Pies robot uprawia niesamowitą gimnastykę. Jest na co popatrzeć
Utalentowany czworonóg może z lekkością i bez jakiegokolwiek strachu wykonywać salta w tył. Ale nie robi tego jedynie dla rozrywki.
Utalentowany pies-robot
To nie pierwszy tak uzdolniony ruchowo robot firmy Boston Dynamics. Wystarczy przypomnieć dwunożnego Atlasa, który umie chodzić, kucać podnosić przedmioty i jednocześnie je pakować, sortować i organizować. Teraz firma prezentuje robota wybijającego się w nieco innej dziedzinie.
Robot Spot firmy Boston Dynamics imponuje nam już od jakiegoś czasu. I teraz jest ten moment, kiedy przypominający psa robot znów nas zaskoczył.
Na filmie, opublikowanym w tym tygodniu przez zespół z Massachusets, robot-pies wykonuje niezliczone salta w tył z niemalże wprawą gimnastyczki olimpijskiej. No może jeszcze nie wygląda tak imponująco, no i porusza się nadal na czterech kończynach. Ale gracji i gibkości nie można mu odmówić.
Na nagraniu widać także pierwsze nieudane próby robota, kiedy nie był w stanie jeszcze wykonać tego trudnego manewru i wylądował na podłodze.
I choć jest to praktycznie niemożliwe, aby jakikolwiek inny czworonóg wykonał tego typu akrobacje w realnej sytuacji, to jednak salta w tył świadczą o niesamowitej wszechstronności Spota. Jest dowodem na to, że Boston Dynamics umie wykorzystać zdolności robota do granic możliwości. Jego konstrukcja oraz ruchy stają się z filmu na film coraz lepsze.
Po co to wszystko?
Inżynier robotyki Arun Kumar wyjaśnił, że robot ten ma być docelowo wykorzystywany do przenoszenia ciężkich przedmiotów. Jeśli poślizgnie się lub potknie podczas chodzenia, musi być w stanie podnieść się, nie uszkadzając siebie, ani ładunku. Właśnie temu służą ćwiczenia salt w tył.