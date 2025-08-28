Pies robot uprawia niesamowitą gimnastykę. Jest na co popatrzeć

Utalentowany pies-robot

To nie pierwszy tak uzdolniony ruchowo robot firmy Boston Dynamics. Wystarczy przypomnieć dwunożnego Atlasa, który umie chodzić, kucać podnosić przedmioty i jednocześnie je pakować, sortować i organizować. Teraz firma prezentuje robota wybijającego się w nieco innej dziedzinie.

Robot Spot firmy Boston Dynamics imponuje nam już od jakiegoś czasu. I teraz jest ten moment, kiedy przypominający psa robot znów nas zaskoczył.

Na filmie, opublikowanym w tym tygodniu przez zespół z Massachusets, robot-pies wykonuje niezliczone salta w tył z niemalże wprawą gimnastyczki olimpijskiej. No może jeszcze nie wygląda tak imponująco, no i porusza się nadal na czterech kończynach. Ale gracji i gibkości nie można mu odmówić.

Na nagraniu widać także pierwsze nieudane próby robota, kiedy nie był w stanie jeszcze wykonać tego trudnego manewru i wylądował na podłodze.

I choć jest to praktycznie niemożliwe, aby jakikolwiek inny czworonóg wykonał tego typu akrobacje w realnej sytuacji, to jednak salta w tył świadczą o niesamowitej wszechstronności Spota. Jest dowodem na to, że Boston Dynamics umie wykorzystać zdolności robota do granic możliwości. Jego konstrukcja oraz ruchy stają się z filmu na film coraz lepsze.

Po co to wszystko?