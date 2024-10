Patrzysz swojemu psu w oczy? Nie uwierzysz, co się wtedy dzieje

Właśnie wypłynęły bardzo interesujące wyniki badań nad interakcjami ludzi i psów, a konkretnie wzajemnemu patrzeniu sobie w oczy.

Człowieczo-psia synchronizacja

Grupa naukowców z Chin we współpracy z ekspertami z USA oraz Węgier przyjrzała się skutkom patrzenia własnym psom w oczy. Opisali przy tym zjawisko sprzężenia zwrotnego neuronów (tzw. neural coupling). W uproszczeniu - chińscy naukowcy dowiedli, że dochodzi wtedy do swoistej synchronizacji mózgów - tutaj u psa i człowieka i jest to pierwszy zarejestrowany przypadek tego zjawiska u dwóch różnych gatunków.

Sprzężenie zwrotne neuronów do tej pory było obserwowane wśród istot tego samego gatunku i udokumentowano to w przypadku ludzi, myszy, nietoperzy oraz ssaków naczelnych. Tego typu interakcja kształtuje złożone zachowania niespotykane u jednostek, które przebywałyby w odosobnieniu. Mówimy tu o między innymi pracy zespołowej czy procesach uczenia się.

Najnowsza praca naukowa chińskich badaczy pozwala zrozumieć pewne subtelności związane z interakcjami człowiek-pies. Badano psy określonego gatunku - beagle.

Naukowcy oparli swoje badanie na zapisach EEG dokonanych w momencie, gdy właściciele psów wymieniali spojrzenia ze swoimi czworonogami i głaskali ich. Kluczowe było właśnie głaskanie przy jednoczesnym patrzeniu (badano także fale mózgowe przy głaskaniu bez patrzenia).

Odkryli, że w takich chwilach sygnały fal mózgowych zwierząt, jak i ludzi synchronizują się. Zachowanie fal w pewnych obszarach mózgu związanych z procesami przypisywania uwagi było identyczne u psów i u ludzi. Naukowcy odkryli, że po 5 dniach takich wzajemnych interakcji zwiększyła się wzajemna synchronizacja fal mózgowych. Wniosek jest następujący - im bardziej właściciel i pies są ze sobą zaznajomieni poprzez wymianę spojrzeń, tym mocniejsza potem jest między nimi neurologiczna więź.

Może to tłumaczyć takie zjawiska, jak wyczuwanie nastrojów właścicieli u psów oraz pokrywać się z poprzednimi badaniami, które udowodniły, że wśród młodych wilczków obecność znajomych im ludzi obniżała poziom ich stresu.

LSD pomaga pieskom z mutacją genetyczną

Co ciekawe, przyjrzano się także mutacji genetycznej zwanej Shank3, która może negatywnie wpływać na formowanie się zjawiska wzajemnego sprzężania się neuronów u psów. Psom z tą mutacją trudniej "wiązać" się z ludźmi, ale jak odkryto - przy podaniu pojedynczej dawki LSD - proces ten zaczął występować normalnie, tak jak u psów bez tej mutacji.

Źródło zdjęć: Nancy D Perez / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Phys.org, The Conversation