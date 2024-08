Czemu psy tarzają się w cuchnących substancjach?

Psy miewają wręcz obsesję na punkcie tarzania się w cuchnących substancjach. Okazuje się, że mają ku temu liczne powody.

Psy uwielbiają tarzać się w odchodach

Okazuje się, że tarzanie się w niezbyt przyjemnie pachnących dla nas ludzi, substancjach może być częścią formy komunikacji naszego psa, którą dopiero zaczynamy rozumieć. Kto z posiadaczy psów nie zna tego obrazka - ukochany pupil wraca ze spaceru, cuchnąc ostrym zapachem, po wytarzaniu się w czymś okropnym. Bywa, że pies śmierdzi tak odurzajaco jeszcze przez kilka tygodni.

Badacz Simon Gadbois bada na co dzień zachowanie dzikich zwierząt, a podczas jego wypraw badawczych towarzyszy mu jego wierny kompan - pies border collie - Zyla. Z niezrozumiałych dla niego powodów, ulubionym zajęciem Zyli jest tarzanie się w odchodach innych zwierząt podczas wypraw.

Nie rozumiałem, dlaczego tak robi. Można by pomyśleć, że to przeszkadza jej w wyczuwaniu zapachów i tropieniu innych zwierząt, ale co ciekawe - nie miało to najmniejszego wpływu na jej wydajność.

- twierdzi Simon Gadbois, badacz dzikich zwierząt.

Dlaczego psy się tarzają w cuchnących substancjach?

Jedna z wiodących teorii głosi, że skłonność do rozmazywania odchodów na psiej sierści jest po prostu ewolucyjną pozostałością, z czasów kiedy psy były dzikimi drapieżnikami. Był to rodzaj kamuflażu zapachowego, podczas polowania na swoją ofiarę. Nauczyliśmy je słuchać wielu komend, ale najwyraźniej nie byliśmy w stanie stłumić pociągu do tej czynności.

Mogło to mieć bardzo ważną funkcję dawno temu. Z czasem ta funkcja zanikła, ale psy nadal to robią.

- mówi Gadbois.

Badanie z 1986 roku jednak podważyło tę tezę i zasiało wątpliwość. Zwierzęta, mając wybór cuchnących zapachów różnego pochodzenia, najbardziej były zainteresowane pocieraniem się sztucznymi zapachami - perfumami oraz olejem silnikowym. Były to zatem zapachy obce dla ich środowiska. Odchody innych drapieżników znalazły się dopiero na miejscu drugim.

Niektórzy badacze są zdania, że tarzanie się pozwala mniejszym zwierzętom unikać większych drapieżników. To coś w rodzaju formy ochrony. Zapach może dać im czas na ucieczkę, w momencie zagrożenia.

W przypadku psów udomowionych, tarzanie może mieć bardziej społeczny aspekt. Być może pupil chce się podzielić z tobą interesującym dla niego zapachem. Dla zwierząt, które doświadczają świata za pomocą węchu, może to być przydatny sposób dzielenia się informacjami z resztą stada. U wilków, wiązało się to z ustalaniem swojej pozycji społecznej w stadzie, zwierzę tarzało się w silnym zapachu, a za nim podążały pozostałe.

Może też tak być, że zwierzę po prostu lubi tarzać się w silnych zapachach. Michael Fox w książce Dog Body, Dog Mind z 2007 roku, pisał że psy mogą po prostu zbierać zapachy dla przyjemności, tak jak ludzie rozpylają perfumy.

