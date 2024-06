Słonie mówią do siebie po imieniu. To wyjątkowa cecha

Do tej pory zoolodzy znali tylko dwa gatunki zwierząt, które potrafiły komunikować się ze sobą używając specyficznego “imienia”. Teraz do tego elitarnego grona dołączyły właśnie słonie.

Badaniu poddano pomruki samic słoni afrykańskich i ich potomstwa, zarejestrowane w latach 1986-2022 w Kenii. W sumie udało się rozróżnić 469 kontaktów między tymi zwierzętami, z których 101 wielkich ssaków było nadawcami komunikatu, a 117 było odbiorcami. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Nature. Jak słonie kontaktowały się ze sobą?

Możemy chrząkać sobie po imieniu?

Jak wynika z tej obserwacji, słonie są w stanie zwracać się do siebie odpowiednikiem imienia, które jest charakterystyczne dla każdego osobnika. Chodzi o specyficzną wokalizację, którą inni przedstawiciele tego gatunku doskonale rozpoznają jako wołanie właśnie w ich stronę. Jednocześnie, może to także oznaczać, że zwierzęta te są w stanie same wymyślać dla siebie te dowolne “nazwy”, a zatem mogą mieć także zdolność do myślenia abstrakcyjnego.

Co ciekawe, konkretne imiona słoni bywały czasem zastrzeżone tylko dla wybranych. Charakterystyczny dźwięk, który miał wezwać innego przedstawiciela tego gatunku, nie zawsze był używany przez pozostałe zwierzęta ze stada w stosunku do tego samego przypadku. Same odgłosy w formie chrząknięć są używane tylko w komunikacji na odległość. Najczęściej pojawiają się one w przypadku dorosłych osobników, które zwracają się w ten sposób do młodszych. Zdaniem uczonych wskazuje to, że umiejętność ta wymaga wielu lat nauki. Moim zdaniem to może być jednak także po prostu przejaw typowego rodzica, który po prostu stara się pilnować swojego dziecka.

