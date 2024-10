Dajesz to psu? Ta substancja może być bardzo szkodliwa

Okazuje się, że właściciele psów chcąc pomóc sobie i swoim najlepszym towarzyszom spowodowali nowy problem. Łączy on pchły oraz kleszcze z zanieczyszczeniem środowiska. Jak to w ogóle jest możliwe?

Pchły i kleszcze to problem wielu psiaków i ich właścicieli. Ludzie jednak znaleźli sposób, by sobie z nim poradzić. Okazuje się jednak, że opracowane przez nas środki są szkodliwe. Choć w tym przypadku nie chodzi o same psiaki, to jednak podczas jednej z ich aktywności może dochodzić do poważnego skażenia. Mowa bowiem o… pływaniu, które może powodować zanieczyszczenie wody.

Proste rozwiązanie

Do takich wniosków doprowadziła badaczy analiza wody w londyńskim parku Hampstead Heath. Tamtejsze stawy, w których mogą pływać psy, zawierają bowiem niebezpieczne poziomy dwóch pestycydów szkodliwych dla bezkręgowców - imidakloprydu i fipronilu. Jaki to ma związek z czworonogami? Otóż środki te są stosowane u kotów i psów jako środki przeciw pasożytom. Oba pestycydy zostały już zakazane do użytku rolniczego w Wielkiej Brytanii w 2018. Swego czasu Unia Europejska także wprowadziła zakaz używania tej pierwszej substancji w rolnictwie ze względu na szkodliwość preparatu dla pszczół.

Najnowsze badanie wskazuje, że psy podczas kąpieli w zbiornikach wodnych mogą zanieczyszczać wodę tymi chemikaliami. Pestycydy spływają wtedy do stawów, przez co średnie stężenia imidakloprydu i fipronilu wynosiły w przeprowadzonych pomiarach odpowiednio 309 ng/L i 32 ng/L, co ponad 20 razy przekraczało poziom uznany za szkodliwy dla bezkręgowców. Dla porównania, w stawach, gdzie psy nie mogły pływać, nie wykryto żadnych śladów tych pestycydów – podkreśla portal naukawpolsce.pl

Być może jest jednak bardzo proste rozwiązanie tego problemu, które nie oznacza całkowitej rezygnacji z wykorzystania tych preparatów. Odpowiednie ograniczenie tylko do sytuacji koniecznych oraz szczególne wyczulenie na psie kąpiele w stawach i innych zbiornikach wodnych powinno rozwiązać problem – wskazują autorzy badania.

Źródło zdjęć: Shutterstock, alexei_tm

Źródło tekstu: naukawpolsce.pl, PAP