Nauka

Jedna rzecz w naszym ciele może pokazać jak szybko się zestarzejemy

Wiadomo nie od dziś, że oczy są "zwierciadłem duszy". Okazuje się, że także młodości. Do tej pory nie do końca było jednak wiadomo, że mogą także ujawnić to, jak szybko się zestarzejemy. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:52
Naukowcy z Uniwersytetu McMasters odkryli, że oczy mogą stanowić skuteczny i nieinwazyjny sposób oceny zdrowia serca i biologicznego starzenia się. To właśnie oczy mówią o nas tak wiele. Badaczom udało się zanalizować skany siatkówki wraz z danymi genetycznymi i krwi, które pochodziły od ponad 74 000 uczestników. Odkryli, że prostsze, mniej rozgałęzione naczynia oka są powiązane z wyższym ryzykiem sercowo-naczyniowym i szybszym starzeniem się.

Oko prawdę ci powie

Okazuje się, że nasze oko może wiele powiedzieć o naszym sercu. Naukowcy odkryli, że układ naczyń krwionośnych w oku odzwierciedla wiek biologiczny i stan zdrowia serca. Odkrycie to może utorować drogę prostym skanom siatkówki, pozwalającym wykryć starzenie się naczyń oraz ryzyko chorób na długo przed pojawieniem się objawów.

To niesamowite, ale sieć drobnych naczyń krwionośnych w oczach może dostarczyć cennych wskazówek na temat ryzyka wystąpienia u danej osoby choroby serca. Nie mówiąc już o tym, że pokaże nam także, jak szybko starzeje się nasz organizm.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie "Science Advances" 24 października 2025 roku. To bardzo cenne odkrycie, które może przyczynić się do tego, że zamiast stosować inwazyjne metody w diagnostyce, będziemy korzystać z prostych skanów. Takie skany będą mogły w przyszłości pomóc lekarzom we wczesnym wykrywaniu problemów zdrowotnych i ukierunkowaniu profilaktyki, zanim pojawią się objawy danej choroby. 

badania i rozwój choroby kardiologiczne badania naukowe Starzenie się oczy
Zródła zdjęć: Roman Samborskyi / Shutterstock
Źródła tekstu: sciencedaily.com