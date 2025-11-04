Jedna rzecz w naszym ciele może pokazać jak szybko się zestarzejemy

Naukowcy z Uniwersytetu McMasters odkryli, że oczy mogą stanowić skuteczny i nieinwazyjny sposób oceny zdrowia serca i biologicznego starzenia się. To właśnie oczy mówią o nas tak wiele. Badaczom udało się zanalizować skany siatkówki wraz z danymi genetycznymi i krwi, które pochodziły od ponad 74 000 uczestników. Odkryli, że prostsze, mniej rozgałęzione naczynia oka są powiązane z wyższym ryzykiem sercowo-naczyniowym i szybszym starzeniem się.

Oko prawdę ci powie

Okazuje się, że nasze oko może wiele powiedzieć o naszym sercu. Naukowcy odkryli, że układ naczyń krwionośnych w oku odzwierciedla wiek biologiczny i stan zdrowia serca. Odkrycie to może utorować drogę prostym skanom siatkówki, pozwalającym wykryć starzenie się naczyń oraz ryzyko chorób na długo przed pojawieniem się objawów.

To niesamowite, ale sieć drobnych naczyń krwionośnych w oczach może dostarczyć cennych wskazówek na temat ryzyka wystąpienia u danej osoby choroby serca. Nie mówiąc już o tym, że pokaże nam także, jak szybko starzeje się nasz organizm.