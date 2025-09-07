Niewidzialny zabójca. Nawet jeśli ćwiczymy, może nam uszkodzić serce

Dalsza część tekstu pod wideo

Tłuszcz trzewny przyspiesza starzenie serca

Tłuszcz trzewny, czyli tkanka tłuszczowa, która otacza nasze narządy wewnętrzne - może przyczynić się do szybszego starzenia się serca. Do takiego wniosku doszli brytyjscy naukowcy z Medical Research Council. Przestudiowali oni dane od ponad 21 000 badanych i opublikowali swoje odkrycie na łamach dziennika European Heart Journal. Naukowcy wzięli pod lupę obrazy z rezonansów magnetycznych i poddali je dogłębnej analizie, wspomagając się algorytmami AI.

Najważniejszym wnioskiem płynącym z badań jest to, że szybsze starzenie się serca wynika z obecności trzewnej tkanki tłuszczowej. Ten rodzaj tkanki znajduje się wokół żołądka, jelit i wątroby i nie da się go zaobserwować z zewnątrz. To oznacza, że wiele osób może mieć duże ilości tłuszczu trzewnego pomimo utrzymywania prawidłowej wagi i prowadzenia zdrowego trybu życia..

Badacze również odkryli w analizie badań krwi, że obecność tłuszczu trzewnego sugeruje zwiększony stan zapalny organizmu, który jest jedną z potencjalnych przyczyn starzenia się narządów wewnętrznych.

Co ciekawe, odmienny rozkład tkanki tłuszczowej u kobiet i mężczyzn ma inny wpływ na organizm. Na przykład gromadzenie się tkanki tłuszczowej wokół brzucha u mężczyzn, która jest dla nich typową tendencją - jest zarazem jedną z potencjalnych oznak wcześniejszego starzenia się. Z kolei u kobiet istnieje tendencja do odkładania się tłuszczu na wysokości bioder i w udach – natomiast tłuszcz w tym przypadku chronił kobiety przed wcześniejszym starzeniem się serca. Oprócz tego wyższe poziomy estrogenu wśród kobiet przed menopauzy również hamują proces starzenia się serca.

Profesor Declan O'Regan stojący na czele ekipy badawczej podkreślił, że ich odkrycie pozwoliło zrozumieć, że indeks masy ciała nie jest dobrym kryterium mierzenia starzenia się serca. O'Regan zaznaczył, że do tej pory nauka nie była pewna w jaki sposób rozkład tkanki tłuszczowej przekłada się na negatywne skutki zdrowotne. "Nasze badania udowadniają, że 'zły' tłuszcz znajdujący się wokół narządów wewnętrznych przyspiesza starzenie się serca, ale istnieją też pewne tłuszcze, które przed nim chronią – szczególnie u kobiet." – napisał O'Regan.