Nie pij świństwa ze słodzikiem. Są nowe badania

Przerażająca zależność — o Coli Zero lepiej zapomnieć

Analizując wyniki najdłuższego w Australii badania populacyjnego obejmującego ponad 57 tysięcy kobiet, zespół ocenił spożycie dietetycznych napojów gazowanych (np. dietetycznej coli) przed i podczas ciąży u 3653 uczestniczek.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wyniki wykazały, że kobiety pijące pięć lub więcej sztucznie słodzonych napojów tygodniowo zwiększają ryzyko rozwoju cukrzycy ciążowej aż o 88% względem kobiet niemal niepijących takich napojów.

Zauważono także tzw. zależność dawka-odpowiedź – im częstsze spożycie ASB, tym wyższe ryzyko cukrzycy. Dodatkowo kobiety częściej sięgające po dietetyczne napoje miały wyższy BMI, częściej paliły, sięgały po alkohol i gorzej oceniały swoje zdrowie.

Wyniki sugerują, że wybieranie napojów „dietetycznych” może nie tylko nie pomagać w kontroli wagi, ale wiązać się z dodatkowymi zagrożeniami zdrowotnymi.