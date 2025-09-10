Nauka

Nie pij świństwa ze słodzikiem. Są nowe badania

Nowe badania opublikowane przez naukowców z University of Adelaide dostarczają niepokojących danych dotyczących wpływu napojów słodzonych sztucznie (ASB) na nasze zdrowie.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 11:20
0
Przerażająca zależność — o Coli Zero lepiej zapomnieć

Analizując wyniki najdłuższego w Australii badania populacyjnego obejmującego ponad 57 tysięcy kobiet, zespół ocenił spożycie dietetycznych napojów gazowanych (np. dietetycznej coli) przed i podczas ciąży u 3653 uczestniczek.

Wyniki wykazały, że kobiety pijące pięć lub więcej sztucznie słodzonych napojów tygodniowo zwiększają ryzyko rozwoju cukrzycy ciążowej aż o 88% względem kobiet niemal niepijących takich napojów.

Zauważono także tzw. zależność dawka-odpowiedź – im częstsze spożycie ASB, tym wyższe ryzyko cukrzycy. Dodatkowo kobiety częściej sięgające po dietetyczne napoje miały wyższy BMI, częściej paliły, sięgały po alkohol i gorzej oceniały swoje zdrowie.

Wyniki sugerują, że wybieranie napojów „dietetycznych” może nie tylko nie pomagać w kontroli wagi, ale wiązać się z dodatkowymi zagrożeniami zdrowotnymi.

Warto przy tym podkreślić, że ze względu na deklaratywny charakter badania obserwowane zależności nie przesądzają o przyczynowości, jednak powinny stać się punktem wyjścia do dalszych badań i przemyślenia zaleceń dietetycznych dla tej grupy.

