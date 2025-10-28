Nauka

Naukowcy zbudowali działającą pamięć komputerową z grzybów

I choć może wydać się to nieprawdopodobne, to naukowcy stworzyli działającą pamięć komputerową z grzybów shiitake. Może to być w przyszłości alternatywą dla obecnej generacji pamięci sprzętowych.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:51
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Naukowcy zbudowali działającą pamięć komputerową z grzybów

Grzyb, który zmieni świat

Komputer, który wykorzystuje grzybnię do przechowywania informacji, może mieć przełomowe znaczenie dla rozwoju technologicznego. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Wykorzystując zwykłe grzyby shiitake, naukowcy zbudowali działające memrystory - elementy obwodów, które "pamiętają" swoje poprzednie stany elektryczne - nie z dwutlenku tytanu ani z krzemu, lecz z korzeniowatej części grzyba, zwanej grzybnią.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Tusz ACTIVEJET do HP 950 XL CN045AE Czarny 80 ml AH-950BRX
Tusz ACTIVEJET do HP 950 XL CN045AE Czarny 80 ml AH-950BRX
-10 zł
64.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 54.99 zł
Pamięć RAM ADATA XPG Lancer Blade RGB 32GB (2x16GB) 6000MHz Biały
Pamięć RAM ADATA XPG Lancer Blade RGB 32GB (2x16GB) 6000MHz Biały
0 zł
499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 499.99 zł
Laptop ACER Aspire Vero AV14-51-59YM 14" IPS i5-1235U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Laptop ACER Aspire Vero AV14-51-59YM 14" IPS i5-1235U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
0 zł
4149.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4149.99 zł
Advertisement

Rezultatem tego jest memrystor o wydajności porównywalnej z układem scalonym na bazie krzemu. Potencjalnie dużo tańszy, bardziej skalowalny i przyjazny dla środowiska. A wiadomo, że większość podzespołów komputerowych takich nie jest. 

Możliwość tworzenia mikroprocesorów imitujących rzeczywistą aktywność neuronalną oznacza, że nie potrzeba dużo energii w trybie czuwania lub gdy urządzenie nie jest używane. To może przynieść ogromną przewagę obliczeniową i ekonomiczną.  

tłumaczy John LaRocco z Uniwersytetu Stanowego w Ohio

Zbudowanie komputera, który działałby niczym mózg, wymaga stworzenia komponentów, które zachowują się jak części tego ważnego organu. Memrystorowe struktury mogą działać jak synapsy - połączenia między neuronami, które zarządzają przepływem informacji. 

"Przyszłość informatyki może zależeć od grzybów"

Sieci grzybni zachowują się bardzo podobnie do sieci neuronowych. Okazuje się, że są zbudowane bardzo podobnie i podobnie jak mózg, przekazują informacje za pomocą sygnałów elektronicznych i chemicznych. 

Badania opublikowane zostały w czasopiśmie PLOS One, w artykule "Przyszłość informatyki może zależeć od grzybów". 

 

 

Image
telepolis
badanie naukowe grzyby Technologia się zmienia
Zródła zdjęć: guys_who_shoot / Shutterstock
Źródła tekstu: sciencealert.com