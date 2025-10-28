Naukowcy zbudowali działającą pamięć komputerową z grzybów

Grzyb, który zmieni świat

Komputer, który wykorzystuje grzybnię do przechowywania informacji, może mieć przełomowe znaczenie dla rozwoju technologicznego.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wykorzystując zwykłe grzyby shiitake, naukowcy zbudowali działające memrystory - elementy obwodów, które "pamiętają" swoje poprzednie stany elektryczne - nie z dwutlenku tytanu ani z krzemu, lecz z korzeniowatej części grzyba, zwanej grzybnią.

Rezultatem tego jest memrystor o wydajności porównywalnej z układem scalonym na bazie krzemu. Potencjalnie dużo tańszy, bardziej skalowalny i przyjazny dla środowiska. A wiadomo, że większość podzespołów komputerowych takich nie jest.

Możliwość tworzenia mikroprocesorów imitujących rzeczywistą aktywność neuronalną oznacza, że nie potrzeba dużo energii w trybie czuwania lub gdy urządzenie nie jest używane. To może przynieść ogromną przewagę obliczeniową i ekonomiczną. tłumaczy John LaRocco z Uniwersytetu Stanowego w Ohio

Zbudowanie komputera, który działałby niczym mózg, wymaga stworzenia komponentów, które zachowują się jak części tego ważnego organu. Memrystorowe struktury mogą działać jak synapsy - połączenia między neuronami, które zarządzają przepływem informacji.

"Przyszłość informatyki może zależeć od grzybów"

Sieci grzybni zachowują się bardzo podobnie do sieci neuronowych. Okazuje się, że są zbudowane bardzo podobnie i podobnie jak mózg, przekazują informacje za pomocą sygnałów elektronicznych i chemicznych.