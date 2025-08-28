Nauka

Naukowcy są zgodni: upały przyśpieszają proces starzenia u ludzi

Do tego, że skrajne upały nie są zbyt przyjemne i szkodzą naszemu zdrowiu, nie muszę chyba nikogo przekonywać.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:26
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Naukowcy są zgodni: upały przyśpieszają proces starzenia u ludzi

Okazuje się jednak, że mają one długotrwały wpływ na nasze organizmy. Według najnowszych badań przeprowadzonych przez naukowców z Tajwanu mogą one znacznie przyśpieszyć proces starzenia naszych organizmów. Tu warto podkreślić, że nie mówimy o realnym skróceniu życia, a o szybszym starzeniu się biologicznym. Co rzecz jasna zwiększa ryzyko wielu chorób i… może pośrednio wpłynąć na długość naszego życia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Upały przyśpieszają starzenie

Skąd w ogóle wyciągnięto takie wnioski? Otóż przez 15 lat badano około 25 tysięcy osób. Wedle badania okazało się, że w zaledwie dwa lata powtarzających się fal upałów wiek biologiczny badanych przesunął się od 8 do 14 dni. Największe zmiany zaszły u osób starszych, które są bardziej podatne. Młodsi znieśli to znacznie lepiej.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Power Audio SHARP PS-921 130W, Bluetooth, Bateria 14 godzin, IPX5
Power Audio SHARP PS-921 130W, Bluetooth, Bateria 14 godzin, IPX5
0 zł
399 zł - najniższa cena
Kup teraz 399 zł
Smartwatch AMAZFIT Active 2 Czarny
Smartwatch AMAZFIT Active 2 Czarny
-32.99 zł
419.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 387 zł
Smartfon OUKITEL WP33 Pro 5G 8/256GB 6.6" Szary
Smartfon OUKITEL WP33 Pro 5G 8/256GB 6.6" Szary
-560 zł
1599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1039.99 zł
Advertisement

Tego potrzebuje nasze ciało, żeby samemu walczyło z rakiem

Dodatkowo praca w upały na zewnątrz, oraz brak klimatyzacji również miały znaczenie. Warto tu dodać, że przez upały Tajwańczycy rozumieją przynajmniej 2 dni wyższej temperatury. Tu warto jednak podkreślić, że dla nich upały zaczynają się dopiero od 35°C.

Image
telepolis
zdrowie medycyna Upały
Zródła zdjęć: HJBC / Shutterstock
Źródła tekstu: TechSpot