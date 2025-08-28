Naukowcy są zgodni: upały przyśpieszają proces starzenia u ludzi

Okazuje się jednak, że mają one długotrwały wpływ na nasze organizmy. Według najnowszych badań przeprowadzonych przez naukowców z Tajwanu mogą one znacznie przyśpieszyć proces starzenia naszych organizmów. Tu warto podkreślić, że nie mówimy o realnym skróceniu życia, a o szybszym starzeniu się biologicznym. Co rzecz jasna zwiększa ryzyko wielu chorób i… może pośrednio wpłynąć na długość naszego życia.

Upały przyśpieszają starzenie

Skąd w ogóle wyciągnięto takie wnioski? Otóż przez 15 lat badano około 25 tysięcy osób. Wedle badania okazało się, że w zaledwie dwa lata powtarzających się fal upałów wiek biologiczny badanych przesunął się od 8 do 14 dni. Największe zmiany zaszły u osób starszych, które są bardziej podatne. Młodsi znieśli to znacznie lepiej.