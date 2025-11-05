Naukowcy: dwie maleńkie cząsteczki mogą powstrzymać ślepotę

Dwie małe cząsteczki mogą uczynić wiele dobrego

Naukowcy z Uniwersytetu Missouri zidentyfikowali dwie małe cząsteczki, agmatynę i tiaminę, które mogą zarówno wykrywać, jak i powstrzymywać jaskrę. Badania pokazały, że stężenie tych związków jest niższe u pacjentów z jaskrą, co sugeruje też, że mogą one pełnić funkcję wczesnych markerów ostrzegawczych.

Ale to nie koniec ich cennych właściwości. Przede wszystkim mogą one chronić komórki siatkówki przed uszkodzeniem, potencjalnie spowalniając lub zatrzymując utratę wzroku. Odkrycie to może zatem zrewolucjonizować sposób wykrywania oraz leczenia tej popularnej choroby.

Przypomnijmy, że jaskra jest w dalszym ciągu główną przyczyną nieodwracalnej ślepoty u osób starszych. Największy problem z nią, to że często pozostaje nierozpoznana, aż jest za późno i następuje moment utraty wzroku.

Naukowcy teraz są znacznie bliżej zidentyfikowania biomarkera, który pozwoliłby lekarzom na wcześniejsze wykrycie choroby, a także opracowanie bardziej nowoczesnych metod leczenia oczu.

Obecne terapie nie chronią komórek zwojowych siatkówki (RGC) przed uszkodzeniem. Ta luka w leczeniu uwydatnia pilną potrzebę opracowania strategii neuroprotekcyjnych, które mogłyby chronić komórki nerwowe.