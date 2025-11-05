Naukowcy: dwie maleńkie cząsteczki mogą powstrzymać ślepotę
Okazuje się, że istnieją maleńkie cząsteczki, które mają wielką moc. Mogą powstrzymać jaskrę, zanim doprowadzi ona do ślepoty. To odkrycie może zrewolucjonizować sposób leczenia wzroku.
Dwie małe cząsteczki mogą uczynić wiele dobrego
Naukowcy z Uniwersytetu Missouri zidentyfikowali dwie małe cząsteczki, agmatynę i tiaminę, które mogą zarówno wykrywać, jak i powstrzymywać jaskrę. Badania pokazały, że stężenie tych związków jest niższe u pacjentów z jaskrą, co sugeruje też, że mogą one pełnić funkcję wczesnych markerów ostrzegawczych.
Ale to nie koniec ich cennych właściwości. Przede wszystkim mogą one chronić komórki siatkówki przed uszkodzeniem, potencjalnie spowalniając lub zatrzymując utratę wzroku. Odkrycie to może zatem zrewolucjonizować sposób wykrywania oraz leczenia tej popularnej choroby.
Przypomnijmy, że jaskra jest w dalszym ciągu główną przyczyną nieodwracalnej ślepoty u osób starszych. Największy problem z nią, to że często pozostaje nierozpoznana, aż jest za późno i następuje moment utraty wzroku.
Naukowcy teraz są znacznie bliżej zidentyfikowania biomarkera, który pozwoliłby lekarzom na wcześniejsze wykrycie choroby, a także opracowanie bardziej nowoczesnych metod leczenia oczu.
Obecne terapie nie chronią komórek zwojowych siatkówki (RGC) przed uszkodzeniem. Ta luka w leczeniu uwydatnia pilną potrzebę opracowania strategii neuroprotekcyjnych, które mogłyby chronić komórki nerwowe.
Naszym długoterminowym celem jest sprawdzenie, czy lekarze będą mogli kiedyś wykonać proste badanie krwi w celu sprawdzenia tych biomarkerów. Mamy nadzieję, że uda im się wykryć chorobę znacznie wcześniej, zanim dojdzie do utraty wzroku.