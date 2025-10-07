Tani i dostępny. Czy stanie się też superbohaterem, ratującym życie?
Tak, mowa o zwykłym, najtańszym occie. Naukowcom udało się opracować metodę leczenia, która wzmacnia działanie zwykłego octu, przyspieszając gojenie się ran oraz zwalczając infekcje. Wszystko to zasługa nanotechnologii.
Ocet dobry na wszystko?
Po raz kolejny sprawdza się stwierdzenie, że bez octu ani rusz. Naukowcy z Bergen wzmocnili właśnie właściwości antybakteryjne octu, dodając do niego nanocząsteczki węgla na bazie kobaltu. W taki sposób wzmocniony roztwór zabija szkodliwe bakterie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz komórek, pozostając jednocześnie bezpiecznym dla ludzi.
Przełom w walce z infekcjami odpornymi na antybiotyki
Testy na myszach wykazały ponadto, że skutecznie leczy zakażone rany. To odkrycie może być przełomem w walce z infekcjami odpornymi na antybiotyki na całym świecie. Naukowcy są przekonani, że to może być właśnie ten brakujący klucz do pokonania śmiercionośnych bakterii opornych na antybiotyki.
Nie trzeba nikogo przekonywać jakoś szczególnie, że niegojące się rany są często spowodowane infekcjami bakteryjnymi i są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych, chorych na cukrzycę, raka i inne schorzenia.
Dlaczego właśnie ocet?
Kwas octowy (znany jako ocet) był już od wieków używany jako środek dezynfekujący. Jednak jest on skuteczny tylko przeciwko niewielkiej liczbie bakterii, nie zabija tych najgroźniejszych. Nowe badania pozwoliły na wzmocnienie jego naturalnych właściwości bakteriobójczych poprzez dodanie antybakteryjnych nanocząsteczek z węgla i kobaltu. Nic zatem dziwnego, że w ten sposób powstało niezłe combo. Wyniki badań opublikowane zostały w międzynarodowym czasopiśmie ACS Nano.